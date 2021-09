Apple TV+ s'offre un thriller avec Brad Pitt et Georges Clooney

George Clooney et Brad Pitt seront bientôt à l'affiche d'un nouveau thriller pour Apple TV+, un film dont l'accord aurait nécessité une sortie en salles avant la diffusion en streaming. Encore une belle prise pour la firme de Cupertino qui ne manque jamais une occasion d'étoffer un catalogue de plus en plus intéressant.

Un film à venir signé Jon Watts

Le dernier gros contrat cinématographique des partenaires de Tim Cook, après "Emancipation", "Ghosted" et "Raymond and Ray", est un thriller encore sans titre du scénariste/réalisateur Jon Watts. Les seuls détails de l'intrigue connus sont que le film concerne deux hommes d'affaires solitaires qui sont affectés sur le même projet.



Selon Deadline qui rapporte l'information, Apple a battu six autres studios, Universal, Warner Bros, MGM, Sony, Lionsgate et Annapurna. Il a également battu ses rivaux en streaming Amazon et Netflix.

On ne sait pas quelle offre Apple a pu faire pour obtenir les droits du film. Cependant, Deadline dit qu'entre eux, Clooney et Pitt ont refusé un somme à huit chiffres en faveur d'un accord garantissant une sortie en salles "robuste". Pour mémoire, Apple aurait dépensé 70 millions de dollars pour le film de Tom Hanks "Greyhound", et un pactole de 120 millions de dollars pour acheter "Emancipation".



Tout cela survient après que la série Ted Lasso ait remporté sept Emmy Awards, dont celui de la meilleure comédie; le label ayant remporté un total de 12 Emmy Awards, impressionnant pour une entreprise lancée il y a un peu moins de deux ans.