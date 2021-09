Sorties jeux : Nexomon: Extinction, DQ Dai: A Hero’s Bonds, Actraiser Renaissance

Il y a 42 min (Màj il y a 41 min)

Corentin Ruffin

Aujourd'hui 18 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Nexomon: Extinction, DQ Dai: A Hero’s Bonds, Actraiser Renaissance.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Secret Agent Game - The 5 Keys (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.4, 143 Mo, iOS 13.0, Colin Greenaway) Secret Agent 'The Five Keys' est un jeu d'aventure de type point and click différent de tout ce que vous avez déjà joué. Pourquoi ? À cause de ce concept simple.



Pourquoi tant de développeurs de jeux essaient-ils de faire en sorte que les jeux vidéo ressemblent à la "vraie vie" alors qu'il est possible de faire en sorte que la "vraie vie" ressemble à un jeu vidéo ? "



Le résultat est un chef-d'œuvre qui a le charme des jeux d'aventure classiques de type point and click avec le réalisme d'être dans un film. Il s'agit d'une vidéo interactive, mais elle est portée à un tout nouveau niveau d'interaction.



CG Entertainment réunit des compétences en matière de réalisation de films, d'animation 3D et de codage pour créer un monde interactif immersif. Télécharger le jeu gratuit Secret Agent Game - The 5 Keys





Nexomon: Extinction (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.1.5, 1,4 Go, iOS 14.0, VEWO INTERACTIVE INC.) Sorti l'an passé sur consoles, Nexomon Extinction venait corriger les défauts de jeunesse du premier épisode apparu en 2017. Plus mature, la nouvelle version est bien plus intéressante, surtout sur mobile car vous n'avez pas besoin de débourser les 29€ demandés sur PS4, Xbox, Switch ou PC. Un achat in-app à 2,99€ suffit à tout débloquer.



Tout d'abord, Nexomon Extinction jouit d'une écriture bien plus consistante que ses concurrents avec une histoire qui tient debout. Mieux, les dialogues sont à la fois travaillés et utiles, avec un humour omniprésent.



Le monde est au bord de l'extinction alors que le puissant Tyran Nexomon se bat pour dominer les humains et les monstres. Rejoins la Guilde des Dresseurs et commence une aventure héroïque pour rétablir l'équilibre avant que tout espoir ne soit perdu...



Télécharger le jeu gratuit Nexomon: Extinction





Love & Pies – Le jeu de fusion (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v0.3.15, 243 Mo, iOS 11.0, Trailmix Ltd) Parviendrez-vous à résoudre le mystère du café du moulin ?

Un personnage mystérieux a mis le feu à un commerce familial. Pourquoi ? Suivez Amelia dans une aventure palpitante en l'aidant à trouver des réponses, et peut-être même l'amour de sa vie!

Fusionnez des gâteaux, des cookies et d'autres délicieuses friandises pour servir les clients et restaurer le café.



Love & Pies vous fera oublier les autres jeux de fusion ! Cette aventure amusante vous gardera en haleine jusqu'à ce que vous réussissiez à résoudre le délicieux mystère qui entoure le café. Commencez sans plus attendre ! Télécharger le jeu gratuit Love & Pies – Le jeu de fusion





Last Fortress (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.250.043, 1,2 Go, iOS 10.0, IM30) Castle, la plus grande communauté de survivants, est tombée dans les mains de zombie.

C'était autrefois la lumière de l'espoir à la fin du monde, mais maintenant c'est aussi misérable que les autres planètes. Dans le chaos, un petit groupe de survivants a réussi à s'échapper dans ce désert aride.

Vous êtes le commandant de ces survivants. En vous échappant de l'armée de zombies, vous avez trouvé un étrange bâtiment dépassant du sol. La ressource est insuffisant et vous n'avez pas le choix, vous décidez de vous réfugier dans ce bâtiment. Alors commencez votre challenge pour la survie dans ce monde envahi de zombies. Télécharger le jeu gratuit Last Fortress





I Saw Black Clouds (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.1, 1,8 Go, iOS 11.0, Wales Interactive Ltd.) I Saw Black Clouds est un thriller psychologique interactif doté d’éléments surnaturels et d’histoires à embranchements multiples.



Kristina retourne dans sa ville natale à la recherche de réponses suite au suicide d’une de ses amies, et découvre toute une série de sombres secrets entourant la mort de cette dernière, qui mettent Kristina et ses proches en danger. La vérité s’avère bien plus complexe qu’elle n’aurait pu l’imaginer.



• Un thriller psychologique interactif cinématographique en prise de vues réelles, filmé au Royaume-Uni.

• Une narration à embranchements qui modifie l’histoire de façon drastique selon vos choix.

• Un suivi en temps réel de l’état des relations qui influence l’histoire pendant que vous jouez. Télécharger le jeu gratuit I Saw Black Clouds





Final Gear (Jeu, Jeux de rôle / Cartes, iPhone / iPad, v1.21.11, 3,3 Go, iOS 10.0, KOMOE TECHNOLOGY LIMITED) Final Gear, un tout nouveau jeu de RPG stratégique mettant en vedette "Mechs & Maidens", arrive bientôt !

Remodelez vos méchas à votre guise, entraînez des tonnes de magnifiques pilotes de différentes professions et vivez des batailles de méchas à couper le souffle !

Un voyage avec des Mechs puissants et des pilotes adorables est sur le point de commencer ! Capitaine, combattons côte à côte ! Télécharger le jeu gratuit Final Gear





Duck on the Run (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 51 Mo, iOS 9.0, Popa Radu) Emmenez votre canard dans une incroyable aventure de course.

Duck on the Run est un jeu de course à pied où il faut être un canard et se pavaner.

Glissez, sautez, roulez et foncez pour éviter les nombreux obstacles que vous trouverez sur votre chemin. Le jeu devient plus difficile et plus amusant à chaque pas de votre canard.

Courez dans toutes sortes d'environnements différents, pleins de couleurs et de joie. Télécharger le jeu gratuit Duck on the Run





DQ Dai: A Hero’s Bonds (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.0, 352 Mo, iOS 11.0, SQUARE ENIX) Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero's Bonds est développé par le studio DeNA et il s'agit d'un RPG d'action par équipe avec des combats tactiques sur trois lignes avec un soutien coopératif pour un maximum de trois joueurs. Le titre de Square Enix comprend deux histoires différentes avec Dragon Tracks mettant en vedette l'histoire de la série originale Adventure of Dai et Bonding Journey, qui est une nouvelle histoire écrite sous la direction de Riku Sanjo, l'auteur original.



Télécharger le jeu gratuit DQ Dai: A Hero’s Bonds





Doors: Paradox (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.02, 186 Mo, iOS 12.0, Snapbreak Games) D’aussi loin qu’on puisse s’en souvenir, nous marchons sur la fine frontière entre le chaos et l’ordre. Jusqu’au jour où un mystérieux portail s’est ouvert et le règne du chaos a commencé. Maintenant, il ne tient qu’à vous de ramener l’Orlre… mais ça ne sera pas si simple !



Faites jaillir cette aventure de résolution d’énigmes hors de votre appareil et vivez-la dans le monde réel. Résolvez des énigmes épiques et découvrez des surprises inoubliables.

Télécharger le jeu gratuit Doors: Paradox





Nouveaux jeux payants iOS :

Unicorns on Unicycles (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.4, 871 Mo, iOS 11.0, Rogue Games) Servez-vous de votre corne comme d'une épée dans ce jeu de combat adorable et délirant de joutes de licornes. Affrontez d'autres licornes hautes en couleurs dans de nombreux niveaux uniques, tout en tenant en équilibre sur votre fidèle monocycle. Affûtez votre corne et préparez-vous pour une confrontation sanglante mythique arc-en-ciel !



•Aventure en solo dans le multivers, où chaque niveau est unique.

•Plus de 30 niveaux aux propriétés physiques uniques auxquels il vous faudra adapter votre stratégie de joutes de licornes.

•Jouez avec votre manette Playstation, Xbox ou MFi préférée. Télécharger Unicorns on Unicycles à 3,99 €





Svoboda 1945: Liberation (Jeu, Éducation / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 3,7 Go, iOS 11.0, Charles Games s.r.o.) Svoboda 1945 : Liberation est un mélange unique de jeu d'aventure, d'interviews vidéo en direct avec de vrais acteurs et de souvenirs interactifs historiquement précis de personnes ayant vécu le chaos de l'après-guerre.



Vous êtes envoyé dans le petit village de Svoboda, près de la frontière germano-tchèque, pour enquêter sur une vieille querelle. Vous réalisez rapidement que l'affaire est liée à la Seconde Guerre mondiale et à la montée de la dictature communiste qui a suivi. Au cours de l'enquête, vous découvrez une photographie de votre grand-père. Que faisait-il ici ? Était-il impliqué d'une manière ou d'une autre dans la violence ? Découvrez la vérité et complétez son histoire. Télécharger Svoboda 1945: Liberation à 6,99 €





Nauticrawl (Jeu, Casse-tête / Simulation, iPhone / iPad, v1.21, 161 Mo, iOS 11.0, Armor Games Inc) Des sentinelles à vos trousses, vous n'avez eu d'autre choix que de voler un Nauticrawl pour vous en sortir. Un coup d'œil rapide sur le radar, quelques coups de manivelles... et soudain, la réalité vous rattrape.



Je n'ai pas la moindre idée de comment faire fonctionner ce tas de ferraille...



Si vous parvenez à survivre à vos poursuivants et à la pression atmosphérique, le Nauticrawl pourrait très bien avoir raison de vous. Après tout, seule l'élite est censée être capable de le piloter. Cet engin, bien qu'étant votre seul espoir, pourrait très bien causer votre perte. Télécharger Nauticrawl à 4,99 €





Murdered by Midnight (Jeu, Cartes / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0, 73 Mo, iOS 15.0, Appracatappra, LLC.) Le jeu de société Murdered by Midnight peut désormais être apprécié partout en déplacement. Jouez avec vos amis ou avec n'importe qui dans le monde. Soyez le premier à déduire le meurtrier, l'arme du crime, le mobile et l'heure du décès pour résoudre le meurtre et gagner la partie !



L'histoire se déroule dans les années 1920 dans un fabuleux manoir Art déco, le Briarwood Manor. Les propriétaires ont réuni six détectives de renommée mondiale et plusieurs de leurs amis et membres de la famille pour organiser une "murder party", au cours de laquelle ils organisent un meurtre fictif que les détectives doivent résoudre pour se divertir... comme c'était la mode dans les années 20.



Malheureusement, les choses deviennent trop réelles lorsque quelqu'un commet un meurtre réel avant que la fête ne commence. Pourrez-vous suivre les indices et traduire les coupables en justice avant que le temps ne soit écoulé ? Télécharger Murdered by Midnight à 1,99 €





FarRock Dodgeball (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.2, 1 Go, iOS 12.0, Keenan Williams) Créé par un développeur solo qui a grandi à FarRock, dans le Queens, à New York. FarRock Dodgeball est plus qu'un jeu, c'est une expérience urbaine qui n'a jamais été vue auparavant dans les jeux. De la Kippa à la Durags, vous vous sentirez comme un vrai New-Yorkais après avoir joué au mode histoire qui est inspiré de faits réels.



Le mode histoire ne ressemble à rien de ce que vous avez déjà joué ! Dans ce voyage épique, vous incarnez KJ, un jeune qui vient d'emménager à FarRock, dans le Queens. En voyant son seul ami se faire brutaliser. Ils cherchent à se venger ! Comme dans un film de John Hughes, les enfants se lancent dans des quêtes amusantes à travers les 5 arrondissements de New York. Mais ce n'est pas seulement le NYC fantaisiste que vous connaissez à la télévision... Télécharger FarRock Dodgeball à 4,99 €





Dads Monster House (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 2,2 Go, iOS 9.0, COTTONGAME Network Technology ...) Vous incarnez Carlos. Après avoir reçu un appel à l'aide de la part de votre père, vous retournez dans la maison familiale, pour tenter de le sauver.

Durant votre parcours, vous devrez affronter de nombreuses "mignonnes" mais terrifiantes créatures. Résolvez les puzzles et faites éclater l'implacable vérité...



"Être normal, c'est aimer et travailler."

Pourtant, parfois, il nous faut choisir entre l'un ou l'autre. Cette citation de Freud ne tient pas compte des

conflits causés par nos décisions face aux dilemmes de la vie, aux personnes que nous avons blessées de par nos choix. Télécharger Dads Monster House à 1,99 €





Concordia: Digital Edition (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0.1, 313 Mo, iOS 13.0, Acram Digital) Concordia : édition numérique est un jeu de stratégie au tour par tour où de 2 à 6 joueurs s'affrontent dans un combat à la recherche de la richesse et du pouvoir. Vous construirez votre empire marchand sur l'une des nombreuses cartes du monde antique. En utilisant des actions sur les cartes, vous planifierez et exécuterez votre stratégie afin d'avoir un avantage sur vos adversaires. Chacune de vos décisions peut vous profitez à vous et à vos adversaires. Envoyez vos colons vers de nouvelles cités, par delà les terres et les mers, et bâtissez des maisons pour étendre votre empire marchand ! Télécharger Concordia: Digital Edition à 9,99 €





Apollo LM (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0, 35 Mo, iOS 12.1, Joao Trabuco) Faites voler et atterrir en 3D le module lunaire Apollo sur la lune !

Contrôle facile et précis avec un seul doigt.

Cartographie de la topologie réelle de la lune.



Réécrivez le plus grand exploit de l'humanité et...

Faites atterrir la première femme sur la lune !

Placez le drapeau de votre pays sur la lune ! Télécharger Apollo LM à 1,99 €