Ariana Debose rejoint le casting du film Argylle bientôt disponible sur Apple TV+

Il y a 32 min

Julien Russo

Nous ne le voyons pas en tant qu'abonné, mais dans les coulisses d'Apple TV+, une tonne de créations originales (films, séries et documentaires) sont en cours d'écriture ou de tournage. L'une des productions à venir s'appelle Argylle, le film est prévu pour une sortie en 2022 et on remarque déjà que le casting va être incroyable.

Ariana Debose sera dans Argylle

Grâce à quelques indiscrétions, nous arrivons à obtenir des informations inédites sur les futurs programmes Apple TV+ qu'on retrouvera prochainement dans le catalogue.

L'année prochaine, les abonnés auront l'occasion de voir le film Argylle, une distribution qui va rassembler plusieurs stars du grand écran.

Vous pourrez retrouver l'acteur Samuel L. Jackson (Captain America, le soldat de l'hiver), Henry Cavill (The Witcher), Sam Rockwell (Le Cas Richard Jewell), Bryan Cranston (Breaking Bad) ou encore l'artiste Dua Lipa qui signera sa première expérience dans un film.



Dans ce casting de folie, on peut aussi ajouter l'actrice Ariana Debose, aperçue dans West Side Story, Blue Bloods ou encore The Prom, elle participera également à la création originale Apple TV+ dans l'un des rôles les plus importants du programme.

Si le casting a attiré votre attention, le scénario d'Argylle va probablement encore plus vous captiver.

Dans ce futur film Apple TV+, vous suivrez les aventures du plus grand espion du monde, engagé dans une mission particulièrement compliquée, l'homme qui gère toutes les situations avec un professionnalisme exceptionnel, va être confronté à des problèmes inattendus qu'il n'avait pas prévu.

Le film est basé sur un roman d'espionnage du même nom qui sera prochainement publié par l'auteur Ellie Conway.



