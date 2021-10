Bloomberg confirme un keynote ce mois-ci avec les MacBook Pro M1X

Medhi Naitmazi

Après un premier événement de rentrée qui a eu lieu le 14 septembre dernier, Apple est en bonne voie pour organiser un second keynote axé sur le Mac ce mois-ci, où elle lancera des MacBook Pro 2021 flambant neufs avec une puce Apple Silicon "M1X" plus rapide, un design mis à jour et une technologie d'affichage améliorée, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Les nouveaux Mac 2021 sont presque là

Apple a tenu l'année dernière son événement Mac en novembre, mais par le passé, elle avait pris l'habitude de présenter ses nouveaux Mac en octobre. Étant donné que le calendrier de cette année correspond plutôt à ceux des années pré-Covid, il y a de fortes chances pour que le keynote soit annoncé très prochainement.

Dans son dernier épisode Power On, le journaliste de Bloomberg déclare que l'entreprise est sur le point d'annoncer les MacBook Pro M1X au cours du mois en cours, rappelant qu'Apple fait généralement ses nouvelles introductions majeures sur Mac en octobre.

La puce Apple M1X, le nom probable d'une puce M1 plus dense en graphisme et axée sur des usages professionnels, est en effet toujours en cours de lancement pour 2021. Nous le verrons probablement apparaître en premier dans une nouvelle gamme de MacBook Pro au cours du prochain mois et d'un Mac mini haut de gamme à un moment donné. Le M1X a été développé en deux variantes : à la fois avec 10 cœurs de CPU (huit cœurs hautes performances et deux cœurs à haute efficacité) et 16 ou 32 cœurs graphiques.

Le reste des nouveautés connues à date fait état d’un écran miniLED, d’une nouvelle taille de 14 pouces (en plus du 16 pouces), de ports HDMI et SD Card, ainsi que d’un design entièrement revu. Sans oublier le retour du MagSafe pour la partie recharge.



Un rapport précédent suggère qu'en plus du nouveau MacBook Pro 2021, Apple pourrait également annoncer un Mac mini redessiné. Le mois dernier, Apple a annoncé l'iPhone 13, l'Apple Watch Series 7, un iPad de nouvelle génération et l'iPad mini de sixième génération, et en plus des nouveaux Mac, la rumeur veut que l'entreprise lance également des AirPods 3 avant la fin de l’année.