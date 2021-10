Sorties jeux : Chasseurs détoiles, Soccer Manager 2022, Disney Wonderful Worlds

Il y a 4 heures

Corentin Ruffin

Réagir



Aujourd'hui 18 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Chasseurs détoiles, Soccer Manager 2022, Disney Wonderful Worlds.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

2+2x2 (Jeu, , iPhone / iPad, v1.2, 5 Mo, iOS 14.5, Aleksei Bazankov) Arrêtez de jouer à des jeux complexes sans aucune aide pour vous. Entraînez votre cerveau avec des opérations simples pour 2. Vous devez faire attention car une mauvaise préséance peut conduire à des résultats complètement différents.



Comment jouer :



⁃ Multiplier par 2 ;

⁃ Additionner 2 ;

⁃ Ayez la possibilité de multiplier votre score. Télécharger le jeu gratuit 2+2x2





Yerba Mate Tycoon (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.08, 373 Mo, iOS 11.0, Dominik Babiarz) Yerba Mate Tycoon est un jeu de gestion unique en son genre. Imaginez que vous êtes à la tête d'une entreprise de production de yerba mate : créez et personnalisez différentes espèces de yerba mate, introduisez des nouveautés et développez votre entreprise. Le yerba mate est une alternative au café dans les pays d'Amérique du Sud et la boisson nationale de l'Argentine, du Paraguay et de l'Uruguay !



Plus de 156 additifs parmi lesquels choisir, avec des statistiques et des qualités uniques. Choisissez le prix, le logo, la taille de l'emballage, le groupe cible, la méthode de séchage et bien plus encore. Créez quelque chose d'unique ou attirez simplement la foule et mettez votre produit sur le marché. Télécharger le jeu gratuit Yerba Mate Tycoon





Undead World: Hero Survival (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.4.18, 357 Mo, iOS 13.0, Double Down Interactive LLC) AFFRONTEZ L'APOCALYPSE ZOMBIE

Préparez-vous à l'aventure dans le monde des morts-vivants dans ce nouveau RPG de survie ! Collectionnez, équipez et améliorez votre équipe de héros pour combattre les hordes de zombies aux capacités redoutables. Les nouveaux joueurs commencent avec 1 000 diamants !



GÉREZ VOS HÉROS

Vous déterminez comment survivre à l'apocalypse zombie !

-Recrutez des héros forts de quatre factions différentes grâce au système de collecte de gacha.

-Améliorez vos héros préférés pour créer une équipe puissante. Télécharger le jeu gratuit Undead World: Hero Survival





Soccer Manager 2022 (Jeu, Sports / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.5, 511 Mo, iOS 13.0) Recrutez parmi plus de 25 000 joueurs sous licence FIFPRO™ officielle pour composer votre équipe et participez aux tournois pour devenir le meilleur entraîneur. Choisissez entre 900 clubs des 35 pays les plus forts en foot du monde entier et menez votre équipe préférée vers la victoire.



Éprouve l’exaltation d’être l’un des meilleurs sélectionneurs de football. Les compétitions réalistes et la vision approfondie des enjeux économiques font de Soccer Manager 2022 un jeu de football en ligne immersif !



À ton poste de sélectionneur de football, tu contrôles tous les aspects de ton club. Planifie les entraînements, développe les installations du club, les transferts, attribue les numéros des joueurs et choisis les tactiques de jeu. Télécharger le jeu gratuit Soccer Manager 2022





Sky Warriors : Combats Aériens (Jeu, Simulation / Action, iPhone / iPad, v2.0.3, 324 Mo, iOS 10.0, Wildlife Studios) Rejoignez Sky Warriors aujourd'hui et devenez un as du pilotage ! Vivez le frisson des batailles aériennes réalistes et affrontez vos ennemis dans des combats aériens en 3D pleins d'adrénaline !



Un vrai jeu multijoueur JcJ ! Créez un escadron et jouez en ligne avec vos amis contre de vrais joueurs du monde entier.



Des avions de combat modernes et réalistes ! Pilotez les machines de guerre les plus performantes et les plus avancées au monde, avec des avions à réaction de plusieurs pays ! Télécharger le jeu gratuit Sky Warriors : Combats Aériens





Red Shoes: Wood Bear World (Jeu, , iPhone / iPad, v1.7.171, 1,1 Go, iOS 10.0, Co., Ltd. NGELGAMES) Rencontrez Red Shoes et Merlin avec le jeu Sevens in Mobile !



Attention, les sous-fifres de la Reine Regina sont là !

Battez les ennemis et passez au niveau supérieur !

Construis ton personnage pour devenir plus fort et sauver le royaume !

Obtenez de l'aide des Sept - ils vous soutiennent de plusieurs façons ! Télécharger le jeu gratuit Red Shoes: Wood Bear World





Real Coaster: Idle Game (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.147, 229 Mo, iOS 11.0, Raventurn Games GmbH) Construisez et dirigez le parc d'attractions le plus passionnant du monde et gagnez une fortune ! Pilotez d'incroyables montagnes russes en 3D et de nombreuses simulations de parcs d'attractions populaires !



Développez le parc à thème de vos rêves avec de superbes montagnes russes. Attirez plus de visiteurs, collectez les revenus des manèges et des boutiques et investissez dans de nouveaux actifs. Construisez de nombreux parcs différents dans des lieux époustouflants et faites grandir votre empire. Devenez le prochain magnat des parcs à thème ! Télécharger le jeu gratuit Real Coaster: Idle Game





NFL Clash (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0.2, 331 Mo, iOS 13.0, Nifty Games Inc) Collectionnez vos joueurs de la NFL favoris et créez une équipe invincible de football américain. Défiez vos adversaires dans des matchs de 5 minutes en duel. Affrontez vos amis pour grimper au classement. Foncez vers la victoire et dominez le classement avec votre propre équipe de NFL !



Les fonctionnalités comprennent :

• 120+ affiches de vos joueurs favoris de la NFL

• Créez votre propre équipe de NFL et dominez la compétition

• Défiez de vrais joueurs en temps réel en JcJ

• Faites l'acquisition de nouveaux joueurs et obtenez des trophées pour chaque victoire

• Grimpez au classement et gagnez le droit de vous vanter en vainquant vos amis Télécharger le jeu gratuit NFL Clash





Idle Farming Tycoon Empire (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v0.1.0, 182 Mo, iOS 10.0, Titan Arrow Games s.r.o.) Avez-vous déjà pensé à construire un empire agricole et à devenir un riche fermier milliardaire ? Devenez un manager milliardaire oisif dans ce nouveau jeu de simulation de tycoon clicker. Gagnez de l'argent oisif pour devenir un riche tycoon millionnaire !



Construisez, améliorez et développez votre empire agricole millionnaire dans ce jeu de tap-clic capitaliste. Améliorez votre productivité en automatisant vos fermes spécialisées en investissant dans vos nouveaux managers et augmentez leurs revenus.

Votre fermier s'occupera de la récolte de vos plantes de culture comme le maïs, le blé, le foin, le café, la pomme de terre, la tomate, le riz, le chou, le thé ou les fruits tropicaux, et des animaux de ferme comme la vache, la chèvre, la bouilloire, le mouton ou le poulet... Télécharger le jeu gratuit Idle Farming Tycoon Empire





Horror Brawl: Battle Royale (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.2, 312 Mo, iOS 11.0, KEPLERIANS SL) Horror Brawl est un jeu d'horreur multijoueur en ligne de type 'bataille royale', dans lequel vous affronterez les personnages des sagas Keplerians dans leurs décors emblématiques, et lutterez pour être le premier à s'échapper par le portail de Nazrat.



Lors de ces parties terrifiantes, votre objectif sera d'anéantir tous les autres, alors fouillez les lieux et munissez-vous des meilleures armes. À vous de faire peur !

Ouvrez les coffres pour trouver des trousses de premiers secours ou encore des cristaux du Chaos ! Trouvez-en quatre pour vous transformer en Evil Nun ou en d'autres méchants comme Ice Scream ou Mr. Meat, et anéantissez vos adversaires avec leurs habiletés.



Trouvez les meilleures cachettes lorsque l'Horror est dans la partie. Télécharger le jeu gratuit Horror Brawl: Battle Royale





Disney Wonderful Worlds (Jeu, Casse-tête / Simulation, iPhone / iPad, v1.9.28, 280 Mo, iOS 11.0, Ludia) Rejoignez Minnie, Mickey et d’autres personnages classiques de Disney, résolvez des casse-têtes, puis créez votre propre parc d’attractions fantastique dans Disney Wonderful Worlds !



Pour une durée limitée, célébrez 50 ans de magie avec Disney Wonderful Worlds, en l’honneur du 50e anniversaire de Walt Disney World Resort. Votre parc va prendre vie avec des décorations et récompenses exclusives, où que vous soyez dans le monde !



Les possibilités sont illimitées dans ce jeu de casse-tête et de construction ! Balayez et combinez des cases colorées pour gagner des récompenses, puis débloquez les attractions Disney emblématiques du monde entier et placez-les dans votre parc. Télécharger le jeu gratuit Disney Wonderful Worlds





Castle Craft : World War (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.10, 658 Mo, iOS 10.0, Rising Wings, Inc.) Dans Castle Craft, qui est un jeu JcJ à stratégie en temps réel, la victoire dépend uniquement de vos capacités. Déployez les divers commandants et unités afin d'attaquer le point faible de votre adversaire.



Utilisez de multiples stratégies dynamiques afin d'affronter votre adversaire et de le prendre à revers.

Choisissez librement des cartes de commandants et celle des unités aux mécanismes variés et avancez vers la victoire.



Augmentez le niveau des cartes de commandants et celles des unités pour qu'elles puissent déployer toute leur puissance. Télécharger le jeu gratuit Castle Craft : World War





Beholders Lair (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 69 Mo, iOS 12.0, Caretta Games) Beholder's Lair est un difficile jeu de plateforme de précision en 2D qui consiste à éviter habilement différents types d'ennemis. Serez-vous assez habile pour vous échapper ou partagerez-vous le sort de beaucoup d'autres avant vous ? Télécharger Beholders Lair à 0,99 €





am i the baddie? (Jeu, Action, iPhone / iPad, v0.0.1, 9 Mo, iOS 11.0, Distant Pixel, LLC) Allez chercher des amis pour une action multijoueur rapide et amusante.

L'un d'entre vous est le méchant.

Tous les autres doivent l'attraper, avant qu'il ne soit trop tard !



Suis-je le méchant ? est un jeu multijoueur en ligne amusant et rapide. Il est idéal pour 3 à 5 joueurs.



Il a été décrit comme un croisement entre Pac-Man et Among Us. Il est délibérément familial, adapté à tous les âges et amusant pour tous, des enfants aux adultes. Télécharger le jeu gratuit am i the baddie?





Nouveaux jeux payants iOS :

Chasseurs détoiles (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0.0, 158 Mo, iOS 13.0, KaiKai) Découvrez une expérience de jeu unique : Chasseurs d’étoiles, ce n’est ni un jeu de société, ni un jeu vidéo… c’est les deux à la fois!



Retrouvez-vous en famille ou entre amis autour du PLATEAU DE JEU A IMPRIMER, installez-vous confortablement et partez à la chasse au trésor dans un vieux temple oublié…



Ce qui rend Chasseurs d’étoiles unique, c’est que toutes les actions que vous faites sur le plateau de jeu sont retranscrites sur l’écran: c’est un peu comme si vous étiez aspirés dans le jeu de société et que vous viviez l’aventure en 3 dimensions!



Pour contrôler votre aventurier, il vous suffit d’interagir avec le plateau de jeu, comme vous le feriez avec un jeu de société traditionnel. Télécharger Chasseurs détoiles à 8,99 €





Moonfang (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.3.6, 37 Mo, iOS 12.0, Lone Stone) Moonfang est un jeu de puzzle, offrant 20 niveaux à parcourir, séparé en 5 actes théâtraux.

Contrôlez 3 personnages aux capacités et attributs différents, afin de trouver la sortie de chaque niveaux.



Chaque scène offre un nouveau challenge, et un chat caché à sauver... Télécharger Moonfang à 4,99 €





Dream Park Story (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.29, 271 Mo, iOS 9.0, Kairosoft Co.,Ltd) Ouvrez les portes d'un royaume magique d'amusement et de sensations fortes !



Créez et personnalisez votre propre parc d'attractions. À partir d'attractions modestes comme le manège de tasses de thé ou les trampolines, vous pourrez évoluer vers des choses plus grandes et meilleures. Tu peux même engager des mascottes et organiser des parades fantastiques !



Qu'est-ce que vos visiteurs préfèrent ? Comment pouvez-vous l'améliorer ? Il n'y a pas de meilleur endroit pour vérifier les réactions de dernière minute que les médias sociaux du parc. Travaillez dur, et vous pourriez attirer l'attention de célèbres influenceurs en ligne !



Vous manquez d'espace pour construire de nouveaux manèges ? Pas de problème ! Il suffit d'appeler votre sympathique entreprise de construction de quartier pour agrandir le parc. Bientôt, vous installerez des grandes roues, des montagnes russes et d'autres attractions à grande échelle pour attirer le regard des clients potentiels qui passent par là. Télécharger Dream Park Story à 7,99 €