Le magnifique jeu de skate The Ramp arrive sur iOS

Il y a 6 heures

Alban Martin

Le magnifique jeu de skateboard d'Hyperparadise The Ramp a été lancé sur PC via Steam début août pour le plus grand plaisir des fans de ce sport. Et sans tarder, le titre va nous arriver sur mobile via le studio Crescent Moon Games. Une bonne nouvelle pour les joueurs iOS.



The Ramp va glisser sur les écrans tactiles

Le développeur décrit The Ramp comme un jeu numérique parfait pour passer le temps lors d’une journée ennuyeuse. Il n'inclut aucun score ou élément à déverrouiller et la page Steam mentionne que cela est juste destiné à offrir un gameplay de skateboard unique et satisfaisant. The Ramp sera lancé sur iOS le mois prochain et vous pouvez payer pour débloquer tous les parcours après avoir essayé le premier niveau gratuitement. Ce genre de titres offre souvent un gameplay parfaitement adapté aux écrans tactiles, et pour peu qu’il supporte les retours haptiques et / ou les manettes, ce sera parfait.



Regardez la bande-annonce de la version PC de The Ramp ci-dessous :

The Ramp est maintenant disponible sur PC via Steam pour 4,99€. La version iOS qui sera lancée le 10 novembre sera gratuite au téléchargement avec le premier niveau inclus. Les niveaux restants peuvent être déverrouillés en payant un in-app. L’ambiance générale rappelle Alphaputt, avec une vue en 3D isométrique pratique et franchement jolie.



Si vous aimez les jeux de skateboard, il faudra certainement compter sur The Ramp qui ressemble à un candidat idéal pour les joueurs occasionnels comme réguliers.





Vous avez envie de fluidité ? Vous voulez juste passer à travers un half-pipe sans tous les trucs ennuyeux ? N'en dites plus, The Ramp est votre confiture !

À noter que les développeurs n’ont pas annoncé de version Android pour le moment.

Télécharger le jeu The Ramp.