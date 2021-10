Monument Valley 2 : une mise à jour surprise "La forêt oubliée"

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



Ustwo Games vient de publier une toute nouvelle mise à jour pour le célèbre Monument Valley 2 sur iOS et Android, apportant un nouveau chapitre gratuit à des millions de joueurs. "La forêt oubliée" se compose de quatre scènes intimes créées par le studio pour inspirer les gens à signer la pétition Play4Forests pour sensibiliser le monde sur la nécessité absolue de protéger les forêts. Depuis son lancement en 2017 sur iOS, le puzzle en 3D isométrique a rarement été mis à jour, sauf pour prendre en charge les appareils plus récents.

Si vous cherchiez une excuse pour relancer une partie de Monument Valley, voici la bande-annonce du nouveau chapitre publié dans la version 2.0.0 :

Monument Valley 2 relance le plaisir

Si vous n'avez pas encore terminé le jeu, vous pouvez accéder à ce nouveau chapitre à partir du menu principal. Ustwo Games est décidément très actif en ce moment, le studio ayant publié deux excellents titres Apple Arcade aux côtés du premier Monument Valley à venir dans le service d'abonnement sous le nom de Monument Valley+. Il y a Alba : A Wildlife Adventure et Assemble with care. Le studio travaille également sur Monument Valley 3 depuis fin 2019, mais nous n'avons pas eu plus d'informations en pratiquement deux ans.



Voici en tout cas les notes de version de la mise à jour 2.0.0 :

La forêt oubliée est un chapitre spécial créé dans le cadre de la Green Game Jam de Playing for the Planet, pour sensibiliser à la protection des forêts.

Avec ces quatre tableaux intimistes, nous espérons vous convaincre de signer la pétition Play4Forests et de manifester l'intérêt que nous partageons pour la protection des forêts.

Nous espérons que vous apprécierez cette mise à jour et que vous nous aiderez à protéger les forêts !

Télécharger Monument Valley 2 à 1,99 €