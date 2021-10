Horizon Chase accueille le pack Senna Forever sur iOS, Android, PS4, Switch et PC

Il y a 1 heure

Alban Martin

Annoncée de longue date, l'extension Horizon Chase Senna Forever est arrivé ce matin dans le cadre de la mise à jour 2.0. Si vous n'avez pas suivi l'excellent jeu de course arcade, Horizon Chase Senna Forever est une nouvelle extension qui rend hommage au légendaire pilote brésilien Ayrton Senna.



Horizon Chase rend homme à Ayrton Senna

Horizon Chase Senna Forever est disponible sur toutes les plateformes ou presque. En plus d'iOS, on trouve le jeu sur Android, PS4, Xbox et Nintendo Switch.

Regardez la bande-annonce de lancement d'Horizon Chase Senna Forever ci-dessous :



L'extension Horizon Chase Senna Forever est disponible pour 4,99€ sur App Store. Si vous ne le voyez pas encore disponible sur iOS, vérifiez à nouveau dans quelques heures.

Le pack d'extension Senna Forever est arrivé !



Un hommage au pilote légendaire Ayrton Senna, ce pack d'extension apporte un tout nouvel ensemble de voitures, de circuits et de fonctionnalités au jeu, inspiré par la carrière de Senna.

Voici les nouveautés apportées par ce pack qui omet par contre le mode coopératif local à 4 joueurs sur les mobiles :

Option de vue à la première personne

Marques de Senna : Petits objectifs à franchir à chaque course en mode Carrière

Choisissez votre stratégie de course avant la course

15 nouvelles pistes de course basées sur des circuits célèbres

5 chapitres sur le mode carrière avec plus de 40 courses

6 voitures jouables en mode carrière

3 catégories sur le mode Championnat du monde

18 équipes différentes à jouer et à débloquer en mode championnat

34 voitures jouables en mode championnat



Si vous n'y avez jamais joué, Horizon Chase est un jeu de course automobile inspiré par des grands succès des années 80 et 90: Out Run, Lotus Turbo Challenge, Top Gear (SNES), Rush, et d'autres.

