Gurman annonce 6 nouveautés Apple pour début 2022 dont le MacBook Air

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce qu'Apple organise un autre événement ou fasse d'autres annonces importantes de produits cette année. Mais le journaliste américain nous parle des prochaines sorties et notamment du MacBook Air 2022.

Pas de keynote en novembre

Apple a organisé trois keynotes dont un événement en novembre 2020 pour présenter ses premiers Mac avec sa puce M1 conçue sur mesure, mais Gurman estime qu'Apple n'a plus rien d'autre de substantiel sur sa feuille de route qui serait prêt à être lancé avant la fin de 2021. Il faudra attendre l’an prochain pour découvrir la suite.

Les nouveautés 2022

Gurman croit qu'un MacBook Air avec un tout nouveau design et une puce M2 conçue par Apple sera lancé dans environ six à huit mois. Il pense que le prochain modèle représentera la plus grande refonte du MacBook Air depuis son lancement, confirmant une rumeur parue plus tôt cette semaine affirmant que l'ordinateur portable aura un design similaire à celui de l'iMac 24 pouces, y compris des cadres blanc cassé autour de l'écran et une variété de choix de couleurs. Surtout, le MacBook Air 2022 pourrait passer au MiniLED et à la puce M2.

Gurman s'attend également à ce qu'un iMac 27 pouces avec puce Apple et écran miniLED, un nouveau Mac mini avec puce M1 Pro, un nouvel iPhone SE 3 et un nouvel iPad Pro 2022 soient lancés sur la première moitié de 2022.

Après le lancement des modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces redessinés avec les puces M1 Pro et M1 Max de nouvelle génération d'Apple cette semaine, les seuls Mac Intel restant dans la gamme d'Apple comprennent un iMac 21,5 pouces bas de gamme destiné au marché de l'éducation, l'iMac 27 pouces, le Mac mini haut de gamme et le Mac Pro. L’ordinateur de bureau professionnel devrait être le dernier à passer sur la nouvelle architecture ARM.