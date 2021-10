Fantasy Life Online arrive en Europe avec une bêta fermée au Canada

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Alban Martin

2



En 2018, Level-5 a sorti Fantasy Life Online pour iOS et Android au Japon. Fantasy Life Online fait suite à l'incroyable jeu Nintendo 3DS Fantasy Life.



Alors que certains attendent la sortie de Fantasy Life Online sur consoles, Boltrend Games a annoncé ce week-end qu'il porterait Fantasy Life Online en Occident. Boltrend Games a amené de nombreux jeux japonais en Europe et aux USA au fil des ans comme Disgaea RPG et Arc the Lad R.

Fantasy Life Online arrive bientôt en France

Fantasy Life Online cherche à poursuivre l'expérience MMO-lite du jeu Nintendo 3DS avec l'art charmant et la musique mémorable. Regardez la bande-annonce de gameplay japonais de Fantasy Life Online ci-dessous :

Si vous êtes intéressé, sachez que Fantasy Life Online aura une bêta fermée disponible au Canada, en Malaisie, en Finlande et en Australie du 28 octobre au 5 novembre. Les données de cette bêta fermée seront effacées après son terme, mais l'argent dépensé pendant la bêta sera doublement remboursé lors de la prochaine bêta ouverte. Consultez le site officiel européen Fantasy Life Online de Boltrend Games pour plus d'informations. Si vous souhaitez tester la version japonaise originale, vous devez créer un compte iTunes japonais (cf notre tuto pour créer un compte américain qui fonctionne évidemment pour les autres pays).



Fantasy Life Online est disponible gratuitement sur iOS et Android au Japon depuis 2018.

Télécharger le jeu gratuit ファンタジーライフ オンライン