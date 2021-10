Amazon va ajouter AirPlay 2 et HomeKit à ses téléviseurs

Il y a 1 heure

Alban Martin

Plus tôt cette année, Amazon a annoncé qu'elle commencerait à fabriquer ses propres TV, décrits comme des "téléviseurs construits par Amazon" pour la première fois. Après le début de la commercialisation, la société promet désormais que ses téléviseurs Omni Series 4 Fire TV prendront "bientôt" en charge les fonctionnalités AirPlay 2 et HomeKit d'Apple.

Une bonne nouvelle pour les TV Amazon

Amazon a déjà déployé la prise en charge d'AirPlay 2 et HomeKit sur divers modèles "Fire TV Edition" de Toshiba et Insignia. Cette annonce, cependant, se concentre spécifiquement sur les téléviseurs de marque Amazon.

La décision d'Amazon de prendre en charge HomeKit et AirPlay 2 sur ses téléviseurs automarqués est remarquable parce qu'elle ne prend pas en charge les fonctionnalités de ses propres dongles de streaming Fire TV autonomes. Pendant ce temps, les appareils de streaming concurrents d'entreprises comme Roku prennent en charge la connectivité AirPlay 2. Idem pour les téléviseurs Samsung, LG, Sony et autres Vizio.

La prise en charge d'AirPlay 2 sur les produits Amazon TV permettra aux clients de partager ou de diffuser du contenu de votre iPhone, iPad ou Mac sur le téléviseur. La prise en charge HomeKit permet à l'écran de s'intégrer à l'application Maison sur votre appareil, de gérer la lecture avec Siri, ainsi que d'ajouter ce dernier à des scènes, des automatisations et plus encore.



En revanche, la société n'a pas donné de date précise quant à l'arrivée d'AirPlay 2 et de HomeKit sur ses téléviseurs Omni Series 4.

Pour information, les prix démarrent à 399$ en 43 pouces, mais pas encore disponible en France.