Apple TV+ publie une featurette pour sa série Fondation

Hier à 16:05

Alban Martin

Apple TV+ a publié une nouvelle vidéo qui plonge encore plus profondément dans sa nouvelle série de science-fiction phare, Fondation.



Le service vient en effet de lancer une nouvelle featurette pour "Fondation". La vidéo présente des interviews avec le casting et l'équipe de la série alors qu'ils parlent de l'histoire globale. Vous pouvez consulter la vidéo ci-dessous.

Apple pousse derrière sa série phare "Foundation"

Un voyage de personnage aux proportions épiques, de l'esprit d'Isaac Asimov. Regardez Foundation, uniquement sur l'Apple TV+.

La série, qui met en vedette Jared Harris et Lee Pace, est une adaptation de la série de romans primés d'Isaac Asimov publiés dans les années 40. Voici le synopsis :

Lorsque le Dr. Hari Seldon prédit la chute imminente de l'Empire, lui et une bande de fidèles disciples s'aventurent aux confins de la galaxie pour établir The Foundation dans le but de reconstruire et de préserver l'avenir de la civilisation. Enragés par les affirmations de Hari, les Cléons au pouvoir - une longue lignée de clones d'empereurs - craignent que leur emprise sur la galaxie ne s'affaiblisse alors qu'ils sont forcés de tenir compte de la réalité potentielle de perdre leur héritage pour toujours.

Mettant en vedette Jared Harris et Lee Pace, nominés aux Emmy Awards, aux côtés des étoiles montantes Lou Llobell et Leah Harvey, ce voyage monumental raconte les histoires de quatre individus cruciaux transcendant l'espace et le temps alors qu'ils surmontent des crises mortelles, des loyautés changeantes et des relations compliquées qui détermineront le sort de l'humanité.

La série dramatique met également en vedette Laura Birn, Terrence Mann, Cassian Bilton et Alfred Enoch.

Dirigé par le showrunner et producteur exécutif Goyer, "Foundation" est produit pour Apple par Skydance Television avec Robyn Asimov, Josh Friedman, Cameron Welsh, David Ellison, Dana Goldberg et Bill Bost en tant que producteurs exécutifs.

Si vous n'avez pas encore vu le trailer de la nouvelle série, vous pouvez le consulter ci-dessous :

Fondation est disponible maintenant en streaming sur Apple TV+ sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV, téléviseurs connectés, consoles et autres dongles.