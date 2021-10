FF VII The First Soldier est en précommande sur iOS et Android

Hier à 10:15

Alban Martin

En février dernier, Square Enix annonçait la sortie prochaine de Final Fantasy VII The First Soldier aux côtés de FF7 Ever Crisis. Et il y a quelques jours, l'éditeur nous donnait une date approximative, le mois de novembre 2021. Désormais, nous savons que ce sera le 30 novembre prochain, les joueurs pouvant découvrir une autre vision du célèbre RPG mais à la sauce Battle Royale.



FFVII THE FIRST SOLDIER arrive sur mobiles

Si vous n'avez pas suivi Final Fantasy VII The First Soldier, il s'agit donc d'un Battle Royale à 75 joueurs mettant en vedette divers éléments de Final Fantasy VII et de la série en général. Final Fantasy VII The First Soldier comprendra un mode d'entraînement, le support des manettes, un tutoriel remanié, une collection pour échanger des pièces de monstres contre des objets, un nouveau style de gameplay Ninja, et plus encore.



Les précommandes et préinscriptions pour Final Fantasy VII The First Soldier viennent d'être mises en ligne sur l'App Store et Google Play dans le monde entier. La campagne de préinscription comprend des cadeaux spéciaux pour tous les joueurs avec un skin Shinra Helicopter donné si au moins 2 millions de joueurs se sont préinscrits.



Regardez la bande-annonce de TGS 2021 Final Fantasy VII The First Soldier ci-dessous :

Rejoignez les rangs de l'unité d'élite de la Shinra dans ce Battle Royale imprégné d'éléments RPG de la série FINAL FANTASY.

Choisissez un style de combat, tel que Guerrier ou Sorcier et éliminez les autres candidats par tous les moyens nécessaires ! Armes à feu, épées, magie... Tous les coups sont permis !



Éliminez des monstres pour gagner des points d'expérience et des gils; invoquez des personnages mythiques tels que Ifrit pour vous seconder; montez à dos de chocobos pour vous déplacer plus facilement sur le champ de bataille.

Bien que Final Fantasy VII The First Soldier n'ait pas encore de date de sortie confirmée par le studio japonais, l'App Store l'a répertoriée pour le 30 novembre. Si vous souhaitez l'avoir le jour J, vous pouvez précommander Final Fantasy VII The First Soldier sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android gratuitement. Bien évidemment, on trouve des achats d'applications de différents "Shinra Credit Sets" pour monétiser le jeu et progresser plus vite.



A noter que le jeu sera compatible à partir de l'iPhone 6s, avec version iOS 13.0 ou supérieure et au moins 2 Go de RAM. Et voici la liste des acteurs clés de FF 7 The First Soldier :

Producteur exécutif : Yoshinori Kitase

Directeur artistique : Tetsuya Nomura

Producteur : Shoichi Ichikawa

Script : Kazushige Nojima (Stellavista Ltd.)

Développement : Ateam Entertainment Inc.

Télécharger le jeu FFVII THE FIRST SOLDIER