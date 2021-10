Apple TV+ : voici la date de la saison 3 de Servant et la bande-annonce

Julien Russo

Parmi les succès d'Apple TV+, on retrouve la série Servant qui a eu le droit à une première saison, une seconde et bientôt une troisième. La série produite par Night Shyamalan a rapidement trouvé son public et a eu un nombre incalculable de retours positifs parmi les critiques. Sans surprise, tous les critères étaient réunis pour le tournage de nouveaux épisodes.

La saison 3 de Servant arrive dès le 21 janvier 2022 sur Apple TV+

C'est à travers un communiqué de presse qu'Apple vient d'annoncer aujourd'hui le lancement prochain de la saison 3 de la série Servant. La suite proposera 10 nouveaux épisodes aux abonnés Apple TV+ avec le fameux rythme d'un nouvel épisode par semaine.

La nouvelle saison mettra toujours en avant Lauren Ambrose dans le rôle de Dorothy Turner, Toby Kebbell qui interprète Sean Turner, Nell Tiger Free qui joue Leanne Grayson et Rupert Grint dans le rôle de Julian Pearce.



La nouvelle saison marquera l'arrivée de Sunita Mani, une actrice que vous avez pu apercevoir dans les séries Mr Robot, Person Of Interest, GLOW ou encore The Good Place.

À la production de cette troisième saison, on retrouvera Jason Blumenthal (Dr Death), Todd Black (Equalizer 2), Steve Tisch (Sept Vies), Ashwin Rajan (Split) et Taylor Latham (LOL USA).

La plupart des producteurs de la saison 3 ont déjà participé à la première et à la seconde saison.

À l'occasion de l'annonce de la disponibilité de la saison 3, Apple a publié sur YouTube les premières images des futurs épisodes à venir sur Apple TV+.

