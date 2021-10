Meta (ex Facebook) travaille sur une montre connectée avec appareil photo

Le marché des montres connectées a toujours attiré Mark Zuckerberg et son équipe. Avoir un appareil au poignet capable de vous apporter des applications, des notifications, une gestion de la musique que vous écoutez... C'est tout de même sensationnel. Selon Bloomberg, Meta (anciennement Facebook) devrait sortir une montre connectée aux coins arrondis comme premier produit sous la nouvelle identité.

Une montre connectée qui pourrait faire mal à l'Apple Watch

N'appelez plus Facebook "Facebook", mais désormais Meta. C'est la nouvelle identité que souhaite présenter au monde entier le PDG Mark Zuckerberg. Ce nouveau visage du groupe va aussi être l'occasion de lancer de nouveaux produits comme des casques de réalité virtuelle, probablement des enceintes connectées, mais aussi des montres connectées !



Selon Bloomberg, Meta travaillerait en ce moment sur une montre intelligente qui inclurait un appareil photo pour prendre des photos, mais aussi des vidéos sans avoir besoin de sortir son smartphone de la poche.

Mais comment intégrer une telle nouveauté sur une montre connectée ?

Les ingénieurs du groupe auraient placé un appareil photo en bas de l'écran de la montre, résultat, il y aura juste à incliner le poignet pour déclencher la prise d'une photo ou enregistrer une vidéo. Dès que vous avez fini, la montre serait capable d'envoyer les photos et vidéos prises vers un smartphone sous Android ou un iPhone via une application développée par Meta.

L'autre hypothèse du rapport, c'est que cet appareil photo pourrait être utilisé pour le contrôle des lunettes de soleil Ray-Ban Stories AR.



Au niveau de la conception, on trouvera un boîtier en acier inoxydable, des coins arrondis et des bracelets amovibles qui ouvriront une nouvelle opportunité de business pour les accessoiristes.

Selon Steve Moser, un développeur qui a fait la découverte de cette nouveauté dans le code de l'app Facebook, cette nouvelle montre connectée pourrait s'appeler "Milan".

Un lancement dès 2022

Le rapport affirme que la première montre connectée sous l'identité "Meta" pourrait être commercialisée dès l'année prochaine, les ingénieurs et développeurs du groupe travailleraient en ce moment sur les derniers détails afin de la perfectionner.

Milan pourrait être la première d'une longue série, il est expliqué que d'autres générations de montres connectées sont en cours de création et seront lancées à différents moments. Peut-être que le groupe de Mark Zuckerberg cherche à proposer un rythme de renouvellement similaire à celui de l'Apple Watch (autrement dit un nouveau modèle tous les ans).



