Apple TV+ : voici la bande-annonce de "Twas The Fight Before Christmas"

Hier à 18:57

Julien Russo

On vous en avait parlé il y a deux mois, à l'occasion des fêtes de fin d'année, Apple va proposer un film documentaire baptisé "Twas The Fight Before Christmas". Ce nouveau contenu en exclusivité sur Apple TV+ va suivre l'histoire d'un quartier du nord de l'Idaho où un habitant est un peu trop enthousiaste à l'idée de fêter Noël.

Les productions de Noël arrivent

Même si le rythme d'ajout de nouveaux contenus est nettement plus faible que les autres services de streaming, Apple compte bien proposer des films et séries de Noël.

La première création originale à débarquer avec cette thématique sera un film présenté sous la forme d'un documentaire, Twas The Fight Before Christmas abordera l'histoire d'un homme qui aime beaucoup Noël (mais un peu trop).

Voici comment Apple présente le programme dans une synopsis :

Twas the Fight Before Christmas" suit l'histoire d'un quartier du nord de l'Idaho bouleversé par l'obsession d'un homme d'apporter la joie de Noël à tous, à travers le plus grand événement de Noël communautaire que l'Amérique ait jamais vu. Le plan de l'avocat Jeremy Morris, amoureux de Noël, rencontre un problème lorsque l'association des propriétaires l'informe que l'événement viole les règles du quartier. Une lutte controversée pour les festivités éclate et les choses boule de neige hors de contrôle. Alors que la situation s'aggrave, le film pose la question : qui gagne lorsque différents droits et intérêts se heurtent ?

Pour ce nouveau programme, Apple a misé toute sa confiance sur la réalisatrice Becky Read, un talent incontestable dans l'univers cinématographique avec plusieurs nominations aux BAFTA, British Independant Film Awards, Prix Gold Derby...

Pour la production de Twas The Fight Before Christmas, Apple s'est associé à Dorothy St Pictures, une société de production aux commandes de Persona (HBO Max) ou encore Be Water.



Ce nouveau programme en exclusivité sur Apple TV+ sera disponible dès le 26 novembre pour tous les abonnés.

Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit d'une semaine. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés (Sony, LG, Samsung...), mais aussi sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox. Profitez d'Apple TV+ à un prix encore plus réduit (à partir de 1,22€/mois) grâce à Spliiit.