Netflix teste des clips à la TikTok pour les jeunes

Netflix a commencé à tester un nouveau type de clips à la TikTok qui s'adresse aux enfants, fournissant un nouveau flux dédié rempli de courtes vidéos horizontales. Une nouvelle carte pour le géant du streaming vidéo qui vient de se lancer dans la course aux jeux vidéo.

La nouvelle fonctionnalité apparaît comme un flux dédié aux enfants dans l'application iOS de l'entreprise aux États-Unis et dans d'autres pays. Intitulé "Kids Clips", le flux héberge des vidéos courtes qui sont présentées en mode plein écran similaire à TikTok. Les clips proviennent de la vaste bibliothèque de contenu de Netflix, avec de nouvelles vidéos ajoutées quotidiennement.

Steve Moser, développeur iOS, a été le premier à découvrir des preuves de cette fonctionnalité dans le code, incitant Netflix à confirmer officiellement son existence aux journalistes de Bloomberg Mark Gurman et Lucas Shaw.

L'effort, que Netflix a appelé un test, s'appuie sur une fonctionnalité antérieure appelée Fast Laughs qui met en lumière les clips comiques. Il a été lancé plus tôt cette année. Netflix a également créé des classements de ses titres les plus populaires, offrant aux utilisateurs une autre façon de trouver des émissions qu'ils pourraient aimer. Le flux des enfants ressemblera à Fast Laughs, mais les vidéos seront visionnées horizontalement - par opposition à verticalement - et prendront le contrôle de tout l'écran. Les enfants ne pourront regarder que 10 à 20 clips à la fois.