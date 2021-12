La demande en iPhone 13 commence à baisser

Il y a 3 heures

iPhone

Medhi Naitmazi

Apple a informé certains de ses fournisseurs de composants que la demande pour les modèles d'iPhone 13 avait commencé à ralentir avant les fêtes, rapporte Bloomberg. Voilà donc une explication logique sur les délais de livraison de l'iPhone 13 et 13 Pro qui ont commencé à s'améliorer, les appareils pouvant être expédiés avant Noël.

Une demande moins forte pour l’iPhone 13

En octobre, Apple a réduit la production de l'iPhone 13 de 10 millions d'unités en raison de la pénurie de puces dans l'ensemble du secteur. La firme prévoyait de produire 90 millions d'iPhone 13 en 2021, mais Broadcom et Texas Instruments n'ont pas été en mesure de livrer suffisamment de composants.

Selon Bloomberg, Apple avait l'intention de combler le déficit en 2022, lorsque les approvisionnements s'amélioreraient, mais les fournisseurs viennent d’être informés que la société pourrait ne pas obtenir les commandes nécessaires des clients.



Lors de la conférence téléphonique sur les résultats financiers du quatrième trimestre d'Apple en octobre, le PDG d'Apple, Tim Cook, a déclaré que les contraintes d'approvisionnement en iPhone, iPad et Mac avaient déjà coûté à Apple environ 6 milliards de dollars, et que les problèmes d'approvisionnement se poursuivraient en décembre.



Lors du lancement, les modèles d'iPhone 13 et d'iPhone 13 Pro disponibles se sont écoulés rapidement, et pendant un bon mois après le lancement, les délais d'expédition ont été longs. Cook a déclaré lors de la conférence téléphonique qu'Apple faisait son possible pour augmenter l'approvisionnement de l'iPhone 13, et il semble que le stock soit en train de rattraper la demande. Est-ce suffisant pour convaincre ceux qui préfèrent attendre l’iPhone 14 ?