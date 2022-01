MacOS 12.3 prépare l'arrivée de la puce U1 sur les Mac

Vous le savez probablement, Apple a publié cette semaine la première version bêta de macOS Monterey 12.3, une mise à jour importante qui intègre notamment Universal Control et qui permet de configurer des AirPods sans avoir à passer par un iPhone.



Cette nouvelle version prépare également le système d'exploitation de bureau d'Apple aux nouvelles technologies, puisque des fichiers système internes laissent entrevoir l'arrivée de l'ultra large bande (UWB) sur le Mac.

Pourquoi une puce à ultra-large bande dans les Mac ?

D'après nos confrères de 9to5Mac, la dernière version bêta de macOS 12.3 intègrent en effet de nouveaux frameworks et démons nécessaires à la prise en charge de la technologie à ultra-large bande. Il s'agit des mêmes outils déjà utilisés pour assurer la prise en charge de l'UWB sur les appareils Apple équipés de la puce U1 comme l'iPhone.



Pour ceux qui ne connaissent pas, la technologie à bande ultra-large est un protocole de communication sans fil à courte portée qui est utilisé pour affiner la précision spatiale. Ainsi, deux ou plusieurs appareils compatibles situés dans la même pièce peuvent se localiser avec précision.

Apple a d'abord introduit la technologie UWB dans ses appareils avec l'iPhone 11 en 2019, puis l'a étendue à l'Apple Watch, au HomePod mini et aux AirTags. Dans l'écosystème d'Apple, elle permet un AirDrop plus rapide, une authentification CarKey sans même avoir à sortir l'iPhone de sa poche, un transfert AirPlay rapide et la position précise utilisée par le réseau Localiser.



Visiblement, Apple veut étendre ces avantages au Mac en intégrant la puce U1 à ses ordinateurs. En revanche, il faut se rappeler que les derniers modèles d'iPad ne sont pas dotés de la technologie à ultra large bande, ce qui laisse planer le doute sur les intentions de la société la plus valorisée au monde.



Selon les rumeurs, Apple organisera un keynote spécial au printemps, le moment propice pour en apprendre éventuellement plus sur l'avenir de la technologie au sein de l'entreprise.