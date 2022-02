Apple TV+ : les abonnés qui souscrivent pour des films à gros budgets résilient vite

Avec Apple TV+, la firme de Cupertino fait tout pour que les abonnés souscrivent et restent le plus longtemps possible. Malheureusement, la détermination et l'investissement que met Apple dans son service de streaming ne fonctionnent pas.

La difficulté Apple TV+

D'après un rapport du Wall Street Journal, la stratégie d'Apple qui consiste à investir dans des films à gros budget ou de racheter les droits de films avec un casting de rêve est un échec total.

Le média américain explique que le service de streaming d'Apple a enregistré 60 000 nouvelles souscriptions lors de la semaine de disponibilité du film Greyhound avec Tom Hanks. Cependant, la plupart des abonnés acquis durant cette période ont rapidement résilié leur abonnement.



Le comportement des nouveaux abonnés qui souscrivent principalement pour découvrir un film se divise en deux catégories :

Il y a ceux qui profitent exclusivement de la période d'essai puis résilient leur abonnement.

puis résilient leur abonnement. La seconde catégorie va s'intéresser aux autres contenus originaux et résilier au bout de quelques semaines/mois.

Les statistiques récupérées indiquent que moins de 50% des abonnés qui ont souscrit pour regarder Greyhound avaient toujours leur abonnement actif au semestre qui a suivi la sortie du film.

Chez les services de streaming concurrents, on observe la même tendance, ça a par exemple été le cas quand Disney+ a publié dans son catalogue la pièce de théâtre Hamilton ou encore HBO Max lors de la sortie de Wonder Woman 1984 sur une durée limitée.

Tous les services de streaming voient une partie des clients américains se désabonner chaque mois et ont inscrit plus d'utilisateurs qu'ils n'en perdent au fil du temps. Mais les téléspectateurs qui rejoignent un service juste après une grande sortie ont tendance à partir beaucoup plus vite que le client moyen de streaming

Les séries originales arrivent à mieux fidéliser

Un film à gros budget va forcément attirer une masse de nouveaux abonnés, cependant celui-ci va durer au maximum 2h30 puis se terminer. Cette technique ne peut pas pousser l'abonné à rester sur le long terme !

La stratégie qu'utilise Apple (mais aussi d'autres géants comme Disney+), c'est de proposer des séries originales avec le rythme d'un épisode par semaine. Grâce à cette astuce, le service de streaming incite ses abonnés à aller au-delà de la période d'essai et peut même le garder pendant plusieurs mois suivant le nombre d'épisodes sur la saison en cours.



Le rapport mentionne par exemple la série "Ted Lasso", c'est celle qui permettrait aujourd'hui à Apple de conserver le plus longtemps possible les abonnés. Dès qu'une nouvelle saison est mise en ligne, une masse de souscriptions a lieu le jour du lancement (grâce à la publicité dans la rue et sur les réseaux sociaux) et les abonnés résilient une fois le dernier épisode publié.

Bien sûr, c'est décevant pour Apple qui préférerait que vous restiez, mais comparé à un film à gros budget, vous avez payé 2 mois d'abonnement, un revenu qui sera ajouté dans les prochaines créations originales Apple.

Le point faible...

La quantité de contenus

Avez-vous déjà demandé à un proche pourquoi il vient de résilier son offre Apple TV+ ?

Vous verrez qu'il y a 90% de chances qu'il vous réponde que le catalogue est presque vide, qu'il n'y a rien à regarder !

Si aujourd'hui, Apple TV+ propose environ une centaine de contenus, ce qui peut occuper pendant 1-2 mois (voire plus), tout risque de ne pas plaire à l'abonné.

Résultat, le catalogue peut rapidement se réduire après un tri. Tout dépend en réalité de l'exigence de l'abonné !



Quand on compare le catalogue d'Apple TV+ à celui d'Amazon Prime Vidéo, Netflix ou encore Disney+, on remarque que celui d'Apple a une quantité de contenus extrêmement faibles. Pourquoi ? Suite au choix qu'a fait la direction d'Apple, une stratégie de contenus 100% originaux a été choisie par l'entreprise, ce qui laisse sur la touche les contenus tiers où Apple Studios n'a pas mis son empreinte.



Si la firme de Cupertino avait pris le même chemin que Netflix en développant une application dédiée à Apple TV+, avec des achats massifs de contenus, des catégories par thématiques... Peut-être que le résultat ne serait pas le même aujourd'hui !