Apple Watch 8 : du nouveau sur le suivi d’activité et des performances accrues

Il y a 7 heures

Apple Watch

Medhi Naitmazi

1



Si l’Apple Watch 7 a apporté de nouvelles tailles de 41 mm et 45 mm et des bords d'écran encore plus petits qu'auparavant, l’Apple Watch 8 pourrait améliorer le suivi d'activité et les performances. À vrai dire, 2022 pourrait être la "plus grande [année] dans l'histoire de l'Apple depuis le modèle original" selon un journaliste américain. Sans oublier que la Series 3 pourrait enfin être mise au placard.

Du nouveau sur l'Apple Watch 2022, vraiment ?

Dans la dernière édition de sa newsletter « Power On », Mark Gurman de Bloomberg, confirme son précédent rapport selon lequel Apple introduira probablement trois nouveaux modèles d'Apple Watch cette année :

L'Apple Watch Series 8

L'Apple Watch SE 2 (basée sur la Series 6 ?)

Une Apple Watch renforcée orientée vers les sports extrêmes

M. Gurman confirme une fois de plus qu'il ne faut pas s'attendre à de nouveaux capteurs de santé pour l'Apple Watch cette année, bien qu'il soit possible qu'Apple ajoute enfin une fonction de température corporelle à l'appareil. Les changements auxquels nous pouvons nous attendre comprennent des "mises à jour majeures du suivi des activités" ainsi que des améliorations continues des performances. Le suivi du taux de glycémie (et / ou de l'alcoolémie) interviendra plutôt en 2023 avec l'Apple Watch 9.

Enfin, Gurman note également que cette année pourrait enfin être l'année de l'abandon de l'Apple Watch Series 3, souvent décriée. Malgré un prix attractif, elle commence à être dépassée. Même les mises à jour ont du mal à s'installer.



Un extrait de l'article de Gurman :

Je pense que cette année sera la plus importante dans l'histoire de l'Apple Watch depuis le modèle original. Je m'attends à trois nouveaux modèles cet automne : une Apple Watch Series 8, une Apple Watch SE et une Apple Watch destinée aux sports extrêmes. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait de nouveaux capteurs de santé majeurs cette année, hormis l'inclusion éventuelle de la fonction de température corporelle, dont on parle souvent. Mais il faut s'attendre à des mises à jour majeures du suivi des activités et à des puces plus rapides dans tous les domaines. Par ailleurs, l'Apple Watch Series 3 pourrait finalement être retirée du marché.

Il est difficile d'y voir une mise à jour majeure pour l'Apple Watch 8, mais nul doute qu'une nouvelle SE et surtout un modèle extrêmement solide pourrait apporter un regain d'intérêt à la gamme.