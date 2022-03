Le taux de rafraîchissement variable (VRR) arrive sur PS5 et nouvelles apps iOS

Il y a 58 min

Consoles

Alban Martin

Le taux de rafraîchissement variable (VRR) arrive sur la PlayStation 5 dans les "prochains mois", a annoncé Sony. Si vous disposez d'un téléviseur ou d'un moniteur compatible HDMI 2.1, il synchronisera dynamiquement le taux de rafraîchissement de l'écran avec la sortie graphique de la console PS5. Cette fonctionnalité est attendue depuis longtemps par les clients, puisque le VRR est déjà disponible sur les consoles Xbox Série X et Série S depuis leur lancement.

Le VRR bientôt une réalité sur PlayStation 5

Comme vous le savez sans doute, le VRR permet de minimiser les artefacts visuels. Un confort accru pour les joueurs que Sony explique très simplement :

Le gameplay de nombreux titres PS5 est plus fluide, les scènes sont rendues instantanément, les graphismes sont plus nets et le décalage d'entrée est réduit. Les jeux PS5 sortis précédemment peuvent être entièrement optimisés pour le VRR par le biais d'un patch de jeu et les futurs jeux pourront inclure la prise en charge du VRR au lancement.

Il sera également possible d'appliquer le VRR aux jeux PS5 qui ne le prennent pas en charge, ce qui "peut améliorer la qualité vidéo de certains jeux", précise Sony. Les résultats peuvent varier en fonction du téléviseur et du jeu auquel vous jouez.



Sony n'a que récemment débloqué le VRR sur ses téléviseurs équipés de la norme HDMI 2.1 aux États-Unis et en Europe. La PS5 propose la 4K à 120 Hz, mais elle n'est pas aussi bien implémentée que les consoles Xbox Series X/S. Une bonne nouvelle pour les joueurs qui profiteront par exemple d'améliorations sur Gran Turismo 7.

Sony n'a pas précisé de date exacte pour le patch VRR, mais communiquera plus de détails dans les prochaines semaines. En attendant, la dernière version de la PS5 comprend quelques autres nouvelles fonctionnalités.

Du nouveau sur les apps PS

Sony a confirmé que l'application PlayStation allait permettre aux utilisateurs de créer ou de rejoindre des parties ouvertes ou fermées dans l'application. La mise à jour sera déployée progressivement et comprendra également une nouvelle interface correspondant à celle de la console pour les sections parties et chat. Parallèlement à la mise à jour de l'application PS, l'application PS Remote Play vient d'être mise à jour avec la prise en charge du mode sombre, qui correspond au réglage du système.



Toutes ces fonctionnalités seront disponibles dans le courant de la journée.