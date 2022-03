Apple prépare son propre service bancaire interne

Alexandre Godard

Apple a toujours eu cette âme de leader et l'information du jour n'ira pas dans le sens inverse. Plutôt que de se reposer sur ses partenaires dans le domaine financier, la firme aurait pour idée de s'émanciper et de créer son propre service. Une étape cruciale qui devrait effrayer les systèmes en place comme Mastercard ou Visa.

Apple Bank !

Depuis l'été 2019, soit il y a bientôt trois ans, Apple a lancé sa propre carte bancaire aux États-Unis. Sobrement appelée Apple Card, cette carte de crédit possède les fonctions classiques de ce type de carte en plus d'offrir des avantages lorsque les achats concernent des produits de la marque Apple.



Pour réaliser un tel projet, la pomme s'est associée à Goldman Sachs et CoreCard qui sont des spécialistes reconnus dans le domaine bancaire. De plus, un partenariat avec Green Dot est actuellement en cours pour Apple Cash et il en va de même pour Citizens Bank et le programme de mise à niveau de l'iPhone.



Tous ces partenariats sont bien jolis mais comme vous le savez, Apple aime avoir son indépendance, quel que soit le domaine. On l'a d'ailleurs vu avec les rumeurs autour de l'Apple Car, dans lesquelles on apprenait que le géant américain veut tout contrôler, d'où pourquoi cela devrait mettre un paquet d'années avant que le projet ne se concrétise.

Pour en revenir à l'Apple Card, Bloomberg vient d'annoncer qu'Apple développe en ce moment une technologie qui permettrait à l'avenir de traiter ses services financiers en interne et donc de se passer doucement mais sûrement de ses partenaires actuels.



Grâce aux infrastructures et à cette technologie performante, la marque serait en mesure de gérer elle-même le traitement des paiements, des fraudes, des prêts... La vérification d'un crédit, la gestion des litiges ou encore l'évaluation des risques seraient également de la partie.



À noter que c'est peut-être à ce moment-là que l'Apple Card pourrait prendre son envol à l'international et enfin arriver chez nous, en France. Le fait de posséder des partenaires bride l'expansion à cause des clauses inscrites dans les contrats déjà signés.



Pour rappel, Apple a de grandes ambitions en ce qui concerne ses services financiers. Au-delà d'Apple Pay et d'Apple Cash, l'iPhone s'est transformé en TPE. Un service d'abonnement mensuel pour posséder le dernier iPhone serait lui aussi en préparation pour l'international, tout comme un système de paiement en quatre fois sans frais directement via Apple Pay.



Bref, Apple n'en a pas fini avec le secteur bancaire et on peut même dire que ce n'est que le début. Si ce projet venait à se concrétiser, la firme de Cupertino serait propulsée encore un peu plus haut qu'elle ne l'est déjà. Attention, Bloomberg précise que c'est plus compliqué que prévu et que les plans pourraient être retardés.