Le nouvel iPad Air 5 inclus des languettes pour changer la batterie (iFixit)

Il y a 6 heures

iPad

Medhi Naitmazi

Apple a présenté puis lancé la cinquième génération de l'iPad Air le mois dernier, avec de nouvelles fonctionnalités clés, notamment une puce M1, la prise en charge de la 5G pour les modèles cellulaires, une caméra frontale améliorée avec la prise en charge de Center Stage, et un port USB-C jusqu'à 2x plus rapide pour le transfert de données. Il s'avère qu'Apple a également apporté un changement interne à l'appareil que les défenseurs de la réparation pourraient apprécier d’après les spécialistes de iFixit.

Un détail qui change tout pour les réparations

Selon le site de réparation iFixit, les cellules de la batterie du nouvel iPad Air 5 sont dotées de languettes d'extraction extensibles sur la face inférieure pour faciliter leur retrait. En comparaison, les modèles précédents d'iPad Air ont une batterie complètement collée qui est plus difficile à retirer, les techniciens utilisant généralement un solvant comme l'alcool isopropylique pour décoller la grande quantité d'adhésif.

Image iFixit montrant les languettes d'extraction de la batterie de l'iPad Air 5.



Ces petits éléments devraient faciliter le remplacement des batteries pour les ateliers de réparation tiers et les clients qui tentent de faire des réparations eux-mêmes, mais pourtant, les Apple Stores et les fournisseurs de services agréés Apple continuent de remplacer l'appareil entier lorsqu'un client a besoin d'une nouvelle batterie pour tous les modèles d'iPad.



Les languettes d'extraction pourraient également avoir des effets bénéfiques sur l'environnement en permettant aux partenaires de recyclage d'Apple de retirer plus facilement la batterie du boîtier en aluminium de l'iPad. Un châssis qui est d’ailleurs bien plus fragile d’après de nombreux retours.



Pour mémoire, Apple a ajouté des languettes d'extraction de batterie à plusieurs appareils récents, notamment l'iPad mini 6, les iPad Pro, les derniers MacBook Air ainsi que les modèles MacBook Pro 2021 de 14 et 16 pouces. Cependant, malgré ces languettes, iFixit a constaté précédemment que la batterie de l'iPad mini est toujours collée le long des bords supérieur et inférieur, ce qui ne facilite pas entièrement les réparations. Du côté de l’iPhone, tous sont dotés de cette conception depuis l’iPhone 5s.

