Netflix va sortir un nouveau bouton pour exprimer un coup de cœur sur un contenu

Comparé à Apple TV+, Disney+ et Amazon Prime Vidéo, Netflix propose à ses abonnés de s'exprimer sur le programme, de dire s'ils ont apprécié ce qu'ils ont regardé ou si au contraire ils n'ont pas aimé. Ce système permet d'alimenter un algorithme qui vous met en avant les contenus qui sont susceptibles de correspondre à vos goûts. Le géant du streaming a décidé de faire évoluer sa méthode !

Sur tous les programmes disponibles sur Netflix, vous avez un pourcentage d'appréciation qui vous permet de savoir si d'autres abonnés ayant les mêmes goûts que vous ont aimé le contenu. Si ce procédé existe depuis toujours sur le service de streaming, Netflix souhaite faire évoluer son système avec l'arrivée d'un double pouce levé, ce qui permettra d'exprimer un "coup de cœur" sur la série, le film ou le documentaire que vous venez de regarder.



Dans un contexte devenu très concurrentiel où Netflix essaie de remporter le plus gros taux de visionnage par rapport aux autres acteurs du streaming, un renforcement des données que récupère l'algorithme est plus que nécessaire.

Dans son communiqué de presse, Netflix informe que trois boutons seront bientôt disponibles, le : "je n'aime pas", "j'aime" et le "j'aime beaucoup".

Nos boutons pouce levé et pouce baissé actuels sont un bon moyen pour vous de nous dire ce que vous pensez d'une série ou d'un film, et en retour, vous obtenez un profil mieux personnalisé à votre goût. Cependant, nous avons appris au fil du temps que ces sentiments peuvent aller au-delà d'un simple pouce levé et pouce baissé. Fournir un moyen supplémentaire de nous dire quand vous aimez vraiment quelque chose signifie un profil avec des recommandations qui reflètent mieux ce que vous aimez.



Considérez le double pouce levé comme un moyen d'affiner vos suggestions pour voir encore plus de séries ou de films influencés par ce que vous aimez. Un pouce levé nous permet toujours de savoir ce que vous avez aimé, c'est pourquoi nous utilisons cette réponse pour faire des recommandations similaires. Mais un double pouce levé nous dit ce que vous avez aimé et nous aide à être encore plus précis avec vos recommandations. Par exemple, si vous avez aimé Bridgerton, vous pourriez voir encore plus de séries ou de films mettant en vedette la distribution, ou de Shondaland.