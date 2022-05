Apple TV+ : voici la liste des contenus pour les enfants qui débarqueront cet été

⏰ Il y a 32 min

Julien Russo

Réagir



Les vacances d'été, c'est l’opportunité de sortir pour profiter du soleil, faire des activités... Mais c'est aussi l'occasion de tirer parti des journées pluvieuses pour commencer une nouvelle série ou regarder un film passionnant sur Apple TV+. La firme de Cupertino a présenté aujourd'hui tous les contenus de la thématique "jeunesse" qui seront ajoutés au cours de l'été 2022.

Du grand spectacle !

Après avoir publié aujourd'hui la bande-annonce de son film d'animation à gros budget "Luck", Apple poursuit les annonces avec cette fois-ci de nouveaux contenus qui arriveront pendant la période estivale.

Le service de streaming ne mentionne que les contenus réservés pour les jeunes, ce sont en général les enfants de moins de 10 ans qui sont concernés par ces créations originales Apple TV+.

« Bonjour, Jack ! Le spectacle de gentillesse »

Dès le 24 juin, Apple proposera un programme inédit divisé en 4 courts métrages originaux. Jack et ses amis ont entrepris de résoudre un mystère de gentillesse. Les quatre courts métrages présentent les interviews de Jack avec de vrais enfants au sujet de leurs actes extraordinaires de gentillesse, les déclarants ambassadeurs officiels de la gentillesse dans leur propre ville natale.

Duck & Goose

Dès le 8 juillet, Apple commencera la diffusion de sa série "Duck & Goose", une série animée attachante basée sur les livres à succès du New York Times de Tad Hills.

Apple explique qu'il s'agit d'un programme préscolaire qui célèbre l'amitié unique de Duck and Goose, deux meilleurs amis à plumes qui découvrent que l'acceptation et l'appréciation des différences des uns et des autres peuvent les aider à imaginer des idées entièrement nouvelles pour les aider à résoudre les défis quotidiens, petits et grands.

Best Foot Forward

Dès le 22 juillet, les jeunes abonnés d'Apple TV+ découvriront la série d'action "Best Foott Forward". Basée sur le livre « Just Don't Fall » de l'athlète paralympique Josh Sundquist, la série d'actions suit Josh Dubin, 12 ans, alors qu'il passe de l'école à domicile à l'école publique, désireux de découvrir tout ce que le collège a à offrir ! Mais en cours de route, Josh est également confronté à une toute nouvelle série de défis, y compris la façon d'amener toute une école d'enfants à voir au-delà de sa jambe prothétique et à apprendre à le connaître pour qui il est. Avec le soutien de ses parents et l'aide de ses meilleurs amis Kyle et Gabriella, Josh apprend, rit et grandit, impatient de revenir tous les jours pour en savoir plus.

Amber Brown

Dès le 29 juillet, Apple sortira la première saison de la série "Amber Brown", un programme basé sur la série de livres à succès de Paula Danziger. Avec plus de 10 millions d'exemplaires imprimés, "Amber Brown" est un regard non filtré sur une fille qui trouve sa voix à travers l'art et la musique à la suite du divorce de ses parents

The Snoopy Show

Dès le 5 août, les abonnés Apple TV+ retrouveront la suite des aventures de Snoopy dans une nouvelle série. Le chien le plus emblématique du monde est prêt pour son grand retour. Plongez dans de nouvelles aventures avec le beagle happy-dancing, high-flying, big-dreaming, qui sont rejoints par son meilleur ami Woodstock et le reste de la bande Peanuts.



Toujours le 5 août, Apple ajoutera également “Peanuts” Classics.

L'école de Lucie

Dès le 12 août, Apple ajoutera le programme "L'école de Lucie", le service de streaming ne précise pas s'il s'agit d'une série ou d'un film. Apple précise : le gang Peanuts est impatient de commencer dans une nouvelle école à l'automne, inspirant Lucy à commencer sa propre école à la place - mais l'enseignement n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. « Lucy's School » est une lettre d'amour aux enseignants et une appréciation de ce qui fait de l'enseignement une profession si noble et épanouissante. Il explore la peur du changement et montre Lucy face à ses peurs et les surmonte avec le soutien de ses amis.

Surfside Girls

Dès le 19 août, Apple lancera la première saison de Surfside Girls, une série basée sur les romans à succès du même nom de l'auteur Kim Dwinell, cette série d'actions réelle parle des meilleurs amis Sam et Jade qui doivent combiner leurs forces et leur logique afin de résoudre les mystères apparemment surnaturels qui se cachent juste sous la surface de leur ville.

Life by Ella

​​​​​​​Dès le 2 septembre, Apple va conclure ces nombreux ajouts dans son catalogue avec une nouvelle série qui racontera la vie d'Ella qui retourne à l'école avec une toute nouvelle perspective et une excitation pour ce que l'avenir lui réserve. Avec sa meilleure amie à ses côtés, elle est prête à s'attaquer à tout ce dont elle avait peur auparavant.



Source