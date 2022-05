Les AirPods Pro 2 seront fabriqués au Vietnam mais sans USB-C

Alban Martin

Les AirPods Pro d'Apple ont été lancés en octobre 2019, cf notre test des écouteurs, et il semble que leurs successeurs arrivent bientôt. L'analyste spécialise Apple, Ming-Chi Kuo, rapporte aujourd'hui que les AirPods Pro 2 devraient entrer en production de masse au cours du second semestre de cette année, mais l'une des nouveautés annoncées ne serait finalement pas embarquée sur le boîtier de chargement.

Production imminente des AirPods Pro 2

Dans un nouveau fil de discussion sur Twitter, Kuo explique qu'il s'attend à ce que la production à grande échelle des AirPods Pro 2 commence au cours du second semestre de cette année. Fait intéressant, il note également que les nouveaux AirPods Pro seront fabriqués au Vietnam, une manière de réduire la dépendance d'Apple envers la Chine.



Cette annonce intervient après que le Wall Street Journal a rapporté ce week-end qu'Apple a informé certains de ses fournisseurs qu'elle souhaitait transférer la production de la Chine vers des centres au Vietnam et en Inde.



Selon Kuo, la décision d'Apple de transférer la production de ses écouteurs au Vietnam peut être attribuée à la "chaîne d'approvisionnement relativement peu compliquée du produit et au meilleur environnement de production du Vietnam."



Actuellement, les AirPods Pro sont fabriqués et assemblés à la fois en Chine et au Vietnam, mais Kuo semble croire que la bascule complète au Vietnam sera effective avec les AirPods Pro 2 cette année. On s'attend toujours à ce qu'Apple teste et perfectionne la fabrication des AirPods Pro 2 en Chine pendant la phase de pré-production du processus.

Pas d'USB-C sur les AirPods Pro 2 ?

Mauvaise nouvelle en revanche, l'analyste assure que le boîtier de chargement des AirPods Pro 2 sera toujours doté d'un port Lightning pour le chargement, anéantissant les espoirs d'un passage à l'USB-C cette année.



Kuo a rapporté plus tôt ce mois-ci qu'Apple testait actuellement l'iPhone 15 avec un port USB-C pour la recharge. L'analyste a également prédit que lorsque l'iPhone passera à la recharge USB-C, Apple fera également passer les AirPods et d'autres accessoires à l'USB-C.



Malheureusement, il semble qu'Apple va nous faire attendre encore un peu avant de faire passer les AirPods Pro du Lightning à l'USB-C. Ce sera certainement pour les AirPods Pro 3 en 2025.

Les nouveautés des AirPods Pro 2

Au rayon des nouveautés attendues sur les AirPods Pro 2, rappelons qu'Apple a travaillé sur un nouveau design (proche des Beats Fit Pro), l'ajout de fonctions de suivi de la santé et de la condition physique avec probablement la prise de température comme l'Apple Watch 8, et la prise en charge de la lecture audio Lossless. Apple elle-même a même laissé entendre que les AirPods pourraient un jour compléter les capacités de suivi de la santé de l'Apple Watch en offrant des points de données supplémentaires.