Apple TV+ : voici la bande-annonce de la série familiale Best Foot Forward

L'une des recettes magiques des services de streaming : ce sont les programmes familiaux. Au lieu d'attirer une seule personne devant la TV, les services élargissent l'audience à tous les membres du foyer. Dès le 22 juillet 2022, les abonnés Apple TV+ vont pouvoir retrouver une nouvelle série baptisée "Best Food Forward", le géant californien a dévoilé en avant-première quelques extraits des épisodes à venir !

Découvrez Best Food Forward

Apple nous prépare une tonne de créations originales pour cet été, histoire d'occuper les vacances des petits comme des plus grands. Si on connaît déjà une bonne partie des séries et films qui vont être ajoutés dans les prochaines semaines, nous n'avons pas encore vu toutes les bandes-annonces des programmes à venir.

Apple a profité de ce dernier jour du mois de juin pour dévoiler les premières images de Best Foot Forward, une série inspirée de faits réels et basée sur le livre Just Don’t Fall du comédien Josh Sundquist.



Ce futur programme Apple TV+ racontera l'histoire de Josh Dubin, un enfant de 12 ans qui a toujours étudié à la maison et qui va pour la première fois... être inscrit à l'école publique !

La particularité de ce garçon, c'est qu'il a connu un terrible accident plus jeune qui a provoqué l'amputation de sa jambe gauche. Pour continuer à marcher normalement, Josh a obtenu une prothèse, une différence que remarqueront rapidement ses petits camarades dès les premiers jours de son arrivée à l'école.

Toutefois, Josh ne veut pas être vu comme un handicapé, mais comme un garçon comme les autres, qui marche, qui vit, qui rigole et qui s'amuse. Au fil des épisodes, le scénario mettra en avant les challenges que doit surmonter le petit Josh pour se faire accepter et faire en sorte que tout le monde arrêter de se focaliser sur sa prothèse.



Dans le casting de Best Food Forward on retrouve Logan Marmino (Paltrocast with Darren Paltrowitz), Joy Suprano (Ray Donovan), Stephen Schneider (Lucifer), Peyton Jackson (The Resident) ainsi que la présence de Trinity Jo-Li Bliss (Mr Corman).

L'équipe Apple TV+ a confié le poste de producteur exécutif à Josh Sundquist (Un Pas à la Fois) qui sera accompagné de Meghan Mathes Jacobs et Joel S. Rice (Le tueur du vol 816).



Même si Apple ne le mentionne pas, il est fort probable que la série Best Foot Forward soit au rythme de diffusion d'un épisode par semaine, Apple opte pour cette stratégie sur quasiment toutes ses créations afin de conserver le plus longtemps les abonnés.

Rendez-vous le 22 juillet prochain pour découvrir la première saison en exclusivité sur Apple TV+.



Apple TV+ est accessible sur Apple TV, Smart TV Samsung, Boitier Roku, Fire TV d'Amazon, Smart TV LG, Smart TV Vizio et Sony, sur iPhone, iPad, PC et Mac. Vous pouvez profiter de 7 jours d'essai gratuits et au-delà, la facturation de 4,99€/mois s'enclenche automatiquement, sans engagement.