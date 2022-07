GTA 6 sera plus inclusif avec une femme comme personnage

C'est probablement le jeu le plus attendu de la décennie, en tout cas du côté de Rockstar. Il s'agit bien évidemment de GTA 6. Alors que Gran Theft Auto 5 est sorti sur PS3 / Xbox 360, porté sur PS4 / Xbox One puis sur PS5 / Xbox Series avec à la clé 165 millions d'exemplaires vendus, la suite n'a toujours pas pointé le bout de son pixel. Et pour le studio américain, il s'agit d'un défi immense, tant sur le plan humain que financier.

Rockstar joue gros avec GTA VI

Rockstar s'est fait un nom avec la licence GTA, mais dernièrement, le lancement de Red Dead Redemption 2 a été entaché de scandales autour des conditions de travail, sans oublier la sortie de la GTA Trilogy Definitive Edition qui semblait avoir été tout simplement bâclée.

Des sources internes dévoilent des détails intéressants

Le journaliste Jason Schreier s'est investi dans une enquête de grande ampleur pour Bloomberg au cours des derniers mois. L'objectif était d'évaluer les nouvelles méthodes de développement de Rockstar Games. Pour cela, il a interrogé plus de 20 sources, des employés mais aussi des ex-salariés.

Plus inclusif que jamais

Premier changement, une culture d'entreprise plus inclusive. Si les salaires ont été pratiquement égalisé entre hommes et femmes, ce sont surtout les blagues transphobes de GTA 5 qui ont été supprimées, tout comme les allusions racistes ou sexistes. Espérons que l'humour reste tout de même présent. En outre, Rockstar Games aurait décidé de choisir un personnage féminin comme l’un des deux protagonistes de GTA 6.



Inspiré du célèbre couple de voleurs Bonnie & Clyde, les deux persos seraient plongés dans un Miami revisité, probablement toujours sous le nom de Vice City. Mais ce n'est pas tout, le contenu ne serait plus figé, mais d'autres villes pourraient être intégrées après la sortie du jeu sur PS5. Calmez-vous, le jeu ne serait pas prêt avant au moins 2024 ou 2025 d’après les développeurs interrogés. Plus de douze ans après le lancement de GTA 5.

Une ambiance de travail améliorée

Le journaliste revient sur les conditions de travail. Apparemment, finies les journées à rallonge, les semaines sans week-end et l'ambiance sexiste. Pour y parvenir, Rockstar aurait engagé une véritable transformation avec des restructurations de plusieurs départements, écartant les éléments "toxiques". D'autres, des prestataires, sont mieux considérés et ont en partie été internalisés.



Reste désormais à terminer le développement du jeu le plus attendu par les joueurs. D'ici là, gageons que Rockstar daigne nous proposer un GTA 5 en 120 Hz sur iPhone et iPad !