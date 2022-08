Le prochain ARPG "Unhappy Raccoon" de XD est disponible en précommande sur iOS

Le studio XD Entertainment mise énormément sur les ARPG, car non seulement ils vont bientôt sortir Torchlight : Infinite, mais ils ont également un jeu appelé Unhappy Raccoon prêt à sortir sur nos mobiles. Le développeur décrit ce jeu comme "Torchlight qui rencontre Gunfire Reborn", car il s'agit d'un looter shooter en 3D isométrique qui met énormément l'accent sur la construction des personnages et la variété des armes. De plus, tout le monde est un raton laveur humanoïde dans ce jeu, ce qui n'est pas négligeable !

Unhappy Raccoon se montre sur l'App Store

Vous pouvez avoir une bonne idée de ce qu'est Unhappy Raccoon en regardant ce dernier trailer qui faisait partie du showcase TapTap Presents il y a quelques semaines :

Raccoon Unhappy est un jeu d'action-RPG qui met en scène d'adorables personnages que les joueurs peuvent utiliser pour engager des combats passionnants en utilisant une grande variété de compétences tout en se frayant un chemin à travers la galaxie.



Dans Raccoon Unhappy, les joueurs peuvent s'attendre à collecter des compagnons et à voyager de planète en planète tout en construisant leur vaisseau spatial. Les héros ont un look et des capacités uniques, et le gameplay comporte des éléments de roguelike qui vous feront réessayer encore et encore à chaque nouvelle tentative. Les graphismes et animations ont l'air très soignés, et les combats assez intenses ! Mais ne vous inquiétez pas : selon les développeurs, aucun raton laveur n'a été blessé dans la réalisation de ce jeu :).



La bonne nouvelle est que Unhappy Raccoon est désormais disponible en précommande sur l'App Store iOS, et que sa date de sortie est fixée au 8 octobre. Cette date pourrait toutefois s'avérer provisoire, puisque la société a également mentionné le mois de septembre comme date cible. Si vous êtes sous Android, vous pouvez télécharger la version bêta de Unhappy Raccoon via le service TapTap de XD. Que ce soit le mois prochain ou celui d'après, attendez-vous à voir rapidement débarquer Unhappy Raccoon sur vos appareils mobiles.

