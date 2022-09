Apple TV+ : Spirited avec Ryan Reynolds et Will Ferrel arrive le 18 novembre

Parmi les créations originales Apple à gros budget, on retrouve une comédie musicale qui va bientôt débarquer sur Apple TV+. Ce nouveau programme inédit et exclusif mettra en avant le duo Will Ferrell et Ryan Reynolds. Spirited avait été révélé dans de précédents rapports, il y a plus d'un an. Après un gigantesque retard causé par la crise sanitaire que le monde a vécu, Spirited va prochainement voir le jour pour le plus grand plaisir des abonnés Apple TV+ !

Une création originale à découvrir dès le 18 novembre

Cela a été confirmé par Apple TV+ sur Twitter, le film original Spirited qui rassemblera Will Ferrel et Ryan Reynolds en acteurs principaux débarquera dès le 18 novembre avec une avant-première dans les cinémas américains le 11 novembre. Malheureusement, cela n'est pas possible en France à cause de la chronologie des médias qui empêche un film à l'affiche au cinéma de sortir immédiatement sur une plateforme de streaming.



Ce nouveau programme original Apple se basera sur l'ouvrage A Christmas Carol (Un chant de Noël), une nouvelle de Charles Dickens parue en décembre 1843 en Angleterre puis dans le reste du monde.

Voici à quoi s'attendre :

Un chant de Noël raconte l'histoire d'Ebenezer Scrooge, un avare âgé qui est visité par le fantôme de son ancien partenaire d'affaires Jacob Marley et les esprits des Noëls passés, présents et futurs. Après leurs visites, Scrooge est transformé en un homme plus gentil et plus doux.

Aux commandes de Spirited, on aperçoit le producteur Sean Anders (Crazy Dad et M. Popper et ses pingouins) ainsi que le scénariste John Morris (IV) (Apprentis parents et Les Millers, une famille en herbe), deux personnalités qui ont une magnifique carrière et qui sont derrière de nombreux films à succès.



À la caméra, on retrouvera également la présence de plusieurs acteurs et actrices que vous avez pu voir dans des séries Apple TV+, il y aura : Jen Tullock (Severance), Octavia Spencer (Truth Be Told), Sunita Mani (Servant) ou encore Aimee Carrero (Young & Hungry).



Pour Spirited, Apple a obtenu le soutien des équipes de plusieurs sociétés de production, c'est le cas de Gloria Sanchez Productions, Maximum Effort, Mosiac et Two Grown Men.

Apple Studios figure bien évidemment sur la liste des studios qui ont énormément participé sur cette création originale.



Spirited sera disponible en exclusivité sur Apple TV+ à partir du 18 novembre prochain. Vous pouvez souscrire à 4,99€/mois avec une période d'essai de 1 semaine si vous n'avez jamais été abonnés jusqu'ici. L'application Apple TV est accessible sur un grand nombre de supports dont les consoles de jeux PlayStation et Xbox ou encore les téléviseurs connectés.