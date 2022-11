Un iPhone 15 Pro avec des boutons haptiques ?

Une nouvelle hypothèse suggère que l'iPhone 15 Pro pourrait être le premier iPhone au monde à supprimer les boutons physiques pour passer aux boutons à retour haptique. Un système qui a certains avantages même si la marque ne devra pas se louper.

Une rumeur de plus en plus insistante

D'après la société de recherche Barclays, le fournisseur d'Apple Cirrus Logic, basé au Texas, aurait laissé entendre que l'iPhone 15 Pro ne possèderait plus de boutons physiques et passerait aux boutons à retour haptique.



Dans une lettre à destination des actionnaires, la société a déclaré qu'elle lancerait un nouveau composant HPMS sur le marché des smartphones dès l'année prochaine. Pour info, HPMS fait référence à certains composants fabriqués par Cirrus Logic, qui contiennent des pilotes haptiques pour le Taptic Engine dans les iPhone.



John Forysth, le PDG, a également annoncé il y a quelques jours que le délai de livraison pour ce nouveau composant serait avancé. L'idée serait visiblement d'être dans les temps pour préparer la sortie de l'iPhone 15 Pro en septembre 2023.

Deux analystes de Barclays se sont expliqués sur cette suggestion :

Pour être honnête, la société n'a pas réellement dévoilé à quoi servirait ce nouveau composant.



Néanmoins, lorsque l'on examine les cas d'utilisation potentiels, celui de l'implantation dans l'iPhone 15 Pro de son partenaire Apple semble le plus plausible.

Si le sujet est encore assez flou, on se rend compte que cet état des lieux va dans le sens de celui de Ming-Chi Kuo, analyste bien connu dans l'univers de la pomme. Le mois dernier, Kuo avait déclaré que l'iPhone 15 Pro posséderait deux Taptic Engine supplémentaires.



Grâce à ce nouveau mécanisme, le futur iPhone d'Apple serait équipé de boutons haptiques et offrirait cette fameuse sensation d'appui alors que le bouton ne s'enfonce pas. Ce procédé pourrait renforcer la résistance de l'iPhone à l'eau, au sable et autres substances dangereuses pour le smartphone.