Samsung sort une autre publicité anti-Apple pour son Galaxy Z Flip 4

Samsung a partagé une autre publicité dans sa série anti-Apple "On the Fence" qui encourage les utilisateurs d'iPhone à passer aux appareils Samsung. Hier, le géant coréen profitait de la Coupe du Monde 2022 de football pour se moquer d'Apple qui ne propose toujours pas d'iPhone pliable.

De quel côté de la barrière êtes-vous ?

Dans le nouveau spot, un homme est assis sur une clôture tandis qu'une femme utilisant un Galaxy Z Flip 4 entame une conversation. "J'étais comme vous", dit-elle. "Assis sur la barrière entre Apple et Samsung." L'homme se plaint de vouloir passer à un appareil Samsung, mais il s'inquiète de ce que ses amis utilisateurs d'iPhone vont penser. Elle poursuit en expliquant qu'il a raison de l'être, car ses amis seront jaloux.

Quand tu sortiras ton nouveau Galaxy Z Flip 4, les gens vont en perdre la tête. Ils ne te laisseront jamais tranquille.

Après cela, elle lui tend un Galaxy Z Flip 4, et les gens commencent immédiatement à surgir autour de lui en commentant à quel point le téléphone Samsung est cool. "Je pourrais m'habituer à ça", dit-il, en sautant de la barrière vers le côté Samsung.



Contrairement à Apple, Samsung a l'habitude de nommer et de dénigrer les appareils Apple dans ses publicités.



En novembre, Samsung a lancé la première publicité de la série "On the Fence", et nombre de ses spots publicitaires récents se sont moqués d'Apple pour son absence d'iPhone pliable. On ne sait toujours pas quand Apple pourrait lancer un iPhone Fold, mais la fiabilité, la durabilité et le coût pourraient freiner la société de Cupertino. Les rumeurs, Samsung y compris, pensent que le premier appareil du genre sera un iPad Fold.



Voici la pub en question :