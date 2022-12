Apple n'a sorti aucun nouveau Mac au 4e trimestre, une première depuis 2001

Voilà un triste record. Pour la première fois depuis 2001, le quatrième trimestre de l'année n'a pas accueilli le moindre nouveau Mac. Comme l'a remarqué MacRumors, Apple n'a proposé aucun nouvel ordinateur en cette fin d'année, mettant fin à plus de 20 ans de "tradition". L'une des raisons est le retard de production des nouveaux MacBook Pro et Mac Pro qui sortiront finalement en 2023.

Triste période

Historiquement, Apple a toujours sorti au moins un nouveau modèle de Mac au quatrième trimestre civile, qui s'étend d'octobre à décembre, depuis 2001 et le lancement de l'iBook G3. Le dernier Mac qu'Apple a sorti est le MacBook Air M2, qui a été lancé le 15 juillet. Depuis, l'attente commence à être longue et devrait durer jusqu'à au moins mars prochain.

Alors que la rumeur voulait que de nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces sortent avant la fin de l'année, il est maintenant presque certain que ces appareils ont été décalés. Le retard du MacBook Pro a été annoncé pour la première fois par le leaker coréen "yeux1122" qui prédisait un lancement en mars 2023. Juste derrière, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré que la prochaine vague de sorties de Mac aura finalement lieu au premier trimestre 2023, y compris les versions mises à jour du MacBook Pro, du Mac mini et du Mac Pro.



Concrètement, le retard sera d'au moins six mois pour ces appareils. Ils ont tous en commun une nouvelle version de la puce M2, avec les variantes M2 Pro, M2 Max et M2 Ultra. Le retard pourrait être lié à la production de ce processeur gravé en 3 nm, chose que TSMC vient de lancer ce jour. Difficile également d'écarté les soucis de production du côté de Foxconn, l'assembleur ayant du faire face à des émeutes sur les conditions de travail sous confinement COVID.



Le plus problématique finalement reste le Mac Pro, le dernier ordinateur Apple à tourner sous processeur Intel et qui devait boucler la transition vers Apple Silicon au bout de deux ans. Lors de son événement "Peek Performance" en début d'année, Apple a même évoqué le lancement du Mac Pro en silicium personnalisé. Alors qu'Apple aurait eu une variante M1 du Mac Pro prête à être lancée plus tôt en 2022, la société semble attendre un saut de performance et d'efficacité encore plus important l'année prochaine avec la série M2.



À date, on ne sait que peu de choses sur le design, la connectique, les performances et le potentiel de modularité et de personnalisation du Mac professionnel. Il se murmure qu'Apple aurait abandonné l'idée d'une puce "M2 Extreme", restant sur une puce M2 Ultra partagée avec le futur Mac Studio 2.