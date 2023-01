Apple TV+ diffuse la bande-annonce du film Sharper avec Julianne Moore

Apple TV+ a mis en ligne aujourd'hui la bande-annonce officielle de Sharper, le premier film du service en 2023. Sharper sera disponible en streaming à partir du 17 février, soit dans un peu plus d'un mois. Pour patienter, vous pouvez avoir un aperçu en vidéo du film avec Julianne Moore.

Le trailer de Sharper

Dans Sharper, un escroc tente de réaliser un énorme hold-up sur les super riches de Manhattan, une sorte de pyramide de Ponzi. Comme souvent, le plus intéressant est de voir jusqu'où la cupidité des hommes est capable de les emmener...



Sharper met donc en vedette Julianne Moore, mais aussi Sebastian Stan, John Lithgow et d'autres. Ce thriller est produit par A24 et Apple Original Films.



Regardez la bande-annonce de Sharper :

Notons que Sharper sortira d'abord en salle, pour une durée limitée, à partir du 10 février. Cette petite astuce permet à Apple de le rendre éligible pour des nominations aux Awards. Il sera diffusé en streaming dans le monde entier le 17 février, sur iPhone, iPad, iPod, Mac, Apple TV, consoles et autres téléviseurs intelligents.



Sharper donne le coup d'envoi du programme 2023 pour la division des films originaux d'Apple. Parmi les autres sorties majeures à venir figurent "Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese, "Napoleon" de Ridley Scott et "Argylle" de Matthew Vaughn.



Dans le domaine de la non-fiction, Apple présentera bientôt à Sundance des documentaires sur l'acteur Michael J Fox et la légende du basket-ball Stephen Curry.