Le casque AR/VR d'Apple aiderait les personnes malvoyantes

Le futur casque AR/VR qu'Apple est en train de développer pourrait aider les personnes atteintes de maladies oculaires, selon les informations partagées ce week-end par Mark Gurman de Bloomberg. Selon le journaliste américain, Apple dispose d'une équipe spéciale XDG qui explore la technologie d'affichage de nouvelle génération, l'IA et les options pour les futurs casques AR/VR qui aideront les personnes malvoyantes.

Un produit de santé

Bien que l'on attende toujours une fuite concrète sur l'aspect du produit lui-même, l'accessibilité a toujours été un domaine important pour la société. Apple s'efforce de rendre ses appareils utilisables par tous, et l'iPhone, l'iPad et le Mac disposent d'une série de paramètres spécifiques qui fournissent une assistance supplémentaire pour divers problèmes visuels, auditifs et moteurs. La firme est souvent primée pour ses produits utilisables par tous.

Les rumeurs suggèrent que la première version du casque AR/VR sera équipée de plus d'une douzaine de caméras, dont plusieurs seront utilisées pour cartographier la zone autour de l'utilisateur. Cette fonctionnalité pourrait permettre au casque de projeter des informations visuelles supplémentaires à ceux qui sont pratiquement aveugles ou qui ont d'autres problèmes visuels, et il pourrait potentiellement fournir des indications audio à ceux qui n'ont pas de vue.



Il pourrait y avoir des fonctions ciblées pour les personnes atteintes de maladies comme la DMLA (dégénérescence maculaire liée à l'âge), qui provoque des taches aveugles dans le champ de vision. Cela nous rappelle les lunettes Oculenz AR Wear de 2019, par exemple, ont été décrites comme capables d'utiliser des lentilles flottantes pour modifier le flux vidéo en temps réel afin de déplacer des objets dans une zone que les personnes souffrant de DMLA peuvent voir.



Le premier casque AR/VR d'Apple devrait sortir cette année, probablement avec une annonce autour de la WWDC 23. On parle d'un casque Reality Pro sous xrOS, probablement suivi d'un second modèle moins cher en 2025, le Reality One.