Apple TV+ : la série The Reluctant Traveler aura une saison 2

L'un des avantages d'Apple TV+ par rapport à la concurrence : c'est la masse de renouvellement des séries. Vous commencez une nouvelle série sur Apple TV+ ? Vous aurez 10 fois plus de chance d'avoir une suite que chez Netflix ou Prime Video. Après l'annonce de la saison 2 de Surface, Apple révèle avoir validé le tournage de nouveaux épisodes pour "The Recluctant Traveler".

C'est officiel, la saison 2 arrive prochainement

Apple TV+ vient d'annoncer la saison 2 de la série "The Reluctant Traveler" dans un communiqué de presse. Cette série, animée par Eugene Levy (l'acteur d'American Pie 4), vous emmène dans un grand voyage à travers de nombreux pays du monde afin d'y découvrir de magnifiques paysages, des traditions locales et des rencontres incroyables avec la nature et les populations.

Eugene Levy a déclaré :

"Après avoir vécu la première saison, j'en suis venu à réaliser que c'est vrai ce qu'ils disent sur les voyages qui élargissent l'esprit - et, je suppose que mon esprit pourrait encore prendre un peu d'élargissement. Je fais donc à nouveau ma valise et j'attends avec impatience - avec une bonne dose d'appréhension - toutes les aventures qui nous attendent. Voici pour essayer de nouvelles choses - eh bien, dans les limites du raisonnable".

La deuxième saison de "The Reluctant Traveler" suivra Levy à travers l'Europe, il visitera certaines des destinations les plus belles et les plus intrigantes du continent. Des invités surprises apparaîtront dans certains épisodes, ce qui promet de rendre cette saison encore plus passionnante. Pour le moment, Apple n'a pas communiqué de date de sortie pour la saison 2 de "The Reluctant Traveler". Cependant, une bande-annonce sera probablement publiée vers le dernier trimestre de 2023.



"The Reluctant Traveler" est une série parfaite pour ceux qui souhaitent voyager depuis leur canapé. Cette série offre une expérience immersive (grâce notamment au Dolby Vision et Dolby Atmos), en permettant aux abonnés de découvrir de nouvelles cultures et de magnifiques paysages, tout en suivant les aventures d'Eugene Levy. La saison 2 promet d'être tout aussi captivante que la première avec de nouveaux endroits à explorer et de nouvelles expériences à vivre.