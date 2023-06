L'Inde veut aussi ouvrir l'iPhone au sideloading

Il semble que la Commission de la concurrence de l'Inde (CCI) soit sur le point de conclure son enquête antitrust sur l'App Store d'Apple. Selon les rumeurs, la CCI devrait recommander que Apple permette l'accès à des boutiques d'applications tierces en Inde, ouvrant ainsi la concurrence. C'est une décision qui viendrait alors renforcer la positon de l'Union européenne et du Japon.

L'Inde va forcer Apple

L'enquête sur l'App Store a été lancée en septembre 2021 en réponse à une plainte déposée par l'organisation à but non lucratif "Together We Fight Society". Selon des sources juridiques du Economic Times, la CCI est actuellement en train d'examiner un rapport sur l'enquête.



La prochaine étape prévue serait une convocation d'Apple pour une présentation devant la commission. On ne sait pas exactement en quoi cela différera des soumissions précédentes d'Apple, ni combien de temps il faudra avant qu'une décision finale soit prise.



Cependant, selon les mêmes sources, il est prévu que la CCI suive la même procédure qu'elle a appliquée à Google, qui a été contraint d'autoriser les systèmes de paiement tiers sur le Google Play Store. Apple devrait donc ouvrir son App Store à d'autres systèmes de paiement au lieu d'imposer l'utilisation exclusive de ses propres systèmes aux développeurs.

En 2022, Apple a déjà accepté les exigences des autorités sud-coréennes et a permis aux développeurs d'utiliser des systèmes de paiement concurrents, bien que cette option soit limitée aux applications distribuées exclusivement en Corée du Sud et qu'Apple continue de prélever une redevance de 25 %.



Cette décision de permettre l'accès à des boutiques d'applications tierces intervient à un moment où l'Inde cherche à accroître sa production de matériel informatique. Les prévisions indiquent que l'Inde pourrait exporter un iPhone sur cinq d'ici 2025.



Il est également important de noter qu'Apple se prépare probablement à introduire des systèmes de paiement alternatifs plus largement dans l'App Store, car la législation européenne sur les marchés numériques devrait exiger cela à partir de 2024, en plus du sideloading attendu pour la version finale d'iOS 17.