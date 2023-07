L'iPhone SE 4 ne sortirait pas avant 2025

Selon les analystes de Barclays, Blayne Curtis et Tom O'Malley, Apple ne prévoit plus de lancer un iPhone SE de quatrième génération en 2024, comme cela avait été envisagé auparavant. L'appareil était censé être équipé d'un modem 5G conçu par Apple, mais il semble que les plans aient été retardés. Ainsi, l'iPhone SE 3 actuel reste un achat intéressant.

Pas d'iPhone SE 4 avant deux ans

Apple travaille sur son propre modem depuis au moins 2018 et a acquis une grande partie de l'activité mobile d'Intel en 2019 pour soutenir ces efforts. Cependant, les analystes indiquent que Qualcomm pourrait continuer à être le fournisseur de modem d'Apple pour l'iPhone SE et la gamme iPhone 16 jusqu'à l'année prochaine, car le modem maison n'est apparemment toujours pas prêt.

En début d'année, l'analyste Ming-Chi Kuo avait déclaré que le prochain iPhone SE 4 aurait un design similaire à celui de l'iPhone 14 standard, avec un écran OLED de 6,1 pouces, Face ID et des bords plats. Cependant, en raison du retard probable de l'iPhone SE, les plans d'Apple pourraient encore évoluer, dans un sens comme dans l'autre.



Outre Kuo, d'autres sources estiment que le prochain iPhone SE ne sera pas lancé avant 2025 au plus tôt. En attendant, le modèle actuel de l'iPhone SE, sorti en mars 2022, reste une option sûre. Il est équipé d'un écran LCD de 4,7 pouces, du Touch ID, de la 5G, d'un appareil photo arrière de 12 mégapixels et de la puce A15 Bionic. Avec un prix de départ de 559 € en France, il s'agit de l'iPhone le plus abordable, bien que certains iPhone 12 soient parfois à des prix très attractifs (moins de 600 euros).