Il découvre une cardiomyopathie dilatée via les alertes VO2 Max de l'Apple Watch

Depuis ses débuts en 2015, l'Apple Watch n'a de cesse de faire la une de l'actualité. Outre les nouveaux modèles et les mises à jour logicielles importantes, la montre connectée d'Apple a permis à d'innombrables utilisateurs d'être avertis de problèmes de santé potentiellement mortels. Cette semaine, un nouveau rapport publié dans le très sérieux "Interactive Journal of Medical Research" fait la lumière sur type de notification peu répandu de l'Apple Watch qui pourrait signaler des problèmes de santé graves.

La fonction Cardio Fitness

Sur son site d'assistance, Apple explique que la fonctionnalité "Cardio Fitness" de l'Apple Watch évalue votre VO2 max, qui indique la quantité maximale d'oxygène que votre organisme peut utiliser durant l'activité physique. Ces données sont consultables à tout moment dans l'application Santé de votre appareil. De plus, l'Apple Watch joue un rôle proactif en vous avertissant au moyen d'une notification si votre niveau de cardio fitness est inférieur aux normes attendues pour votre âge et votre sexe.

Comme l'a repéré MyHealthyApple, des chercheurs de la Shackler School of Medicine de Tel-Aviv et du Leviev Heart Center en Israël ont publié en début de semaine les détails d'une nouvelle histoire intrigante concernant l'Apple Watch. Le sujet, une personne de 40 ans en bonne santé, a commencé à recevoir des notifications répétées de son Apple Watch Series 6 concernant ses faibles niveaux de VO2 max.

Après avoir reçu des alertes répétées, l'utilisateur s'est rendu au Sheba Medical Center pour comprendre ce qui se passait. Une série de tests a révélé un diagnostic de "cardiomyopathie familiale non ischémique avec une fonction systolique du ventricule gauche sévèrement réduite".



Notre confrère explique qu'il faut généralement "plusieurs années" pour que les symptômes apparaissent, mais l'Apple Watch l'a découvert avant, lui faisant gagner un précieux temps.

La cardiomyopathie dilatée familiale survient lorsque les muscles cardiaques s'amincissent et s'affaiblissent dans au moins une cavité du cœur, ce qui entraîne un élargissement (dilatation) de la zone ouverte de la cavité.

En conséquence, le cœur ne peut pas pomper le sang aussi efficacement que d'habitude. Pour compenser, le cœur tente d'augmenter la quantité de sang pompée par le cœur, ce qui entraîne un amincissement et un affaiblissement supplémentaires du muscle cardiaque. Avec le temps, cette affection entraîne une insuffisance cardiaque.

Le patient aurait donc pu être victime d'une crise cardiaque à un moment donné. Il a subi un bilan cardiaque complet et sera surveillé régulièrement par les médecins, en particulier au niveau de sa VO2. Une fois de plus, les chercheurs soulignent que les dispositifs portables tels que l'Apple Watch jouent un rôle dans la surveillance de la santé avec des prises en charge plus précoces :

Ce rapport de cas souligne l'utilité potentielle des mesures du pic de VO2 par des dispositifs portables pour l'identification précoce et le dépistage de la condition physique cardiaque dans la population générale et chez les personnes présentant un risque accru de maladie cardiovasculaire. L'intégration des dispositifs portables dans l'évaluation de routine des patients peut permettre une présentation plus précoce dans le flux de travail diagnostique. L'aptitude cardiaque peut être mesurée en série à l'aide du dispositif portable, ce qui permet de surveiller de près les paramètres de capacité fonctionnelle. Les dispositifs doivent être utilisés avec prudence et d'autres études sont justifiées.

Bien qu'il s'agisse d'un cas rare, il est bon de noter que l'Apple Watch ne s'arrête pas à la détection de l'arythmie, du rythme cardiaque trop élevé ou trop bas, de la fibrillation auriculaire ou encore des chutes. À noter que la plupart des gens peuvent améliorer leur VO2 en augmentant l'intensité et la fréquence de leurs exercices, que ce soit du vélo, de la course à pied, du fitness ou autre, donc repoussez vos limites de temps en temps.



Apple doit présenter sa nouvelle Apple Watch 9 le mois prochain.