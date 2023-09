Junkworld défend ses tours sur Apple Arcade

Annoncé en début de mois, le nouveau jeu du studio Ironhide est arrivé sur Apple Arcade. Il s'agit de Junkworld, un tower defense qui reprend les célèbres mécaniques aperçues dans Kingdom Rush mais actualisées et revisitées pour le plus grand bonheur des amateurs du genre. Un très bon ajout au catalogue.

Découvrez Junkworld sur Apple Arcade

Junkworld est donc un jeu de type "tower defense" qui reprend un certain nombre de bonnes idées à des titres comme Kingdom Rush, Iron Marines et autre Bloons TD 6. Il offre une aventure prenante, des terrains variés (et dangereux), ainsi que des personnages louches à faire progresser.

Vous êtes aux commandes du clan débrouillard des Charognards. L'objectif est de survivre à des batailles tactiques post-apocalyptiques. Comme vous pouvez vous y attendre avec ce genre de jeu, vous devrez trouver l'emplacement le plus stratégique des tours améliorables, relever des défis et tuer des bêtes féroces. Que vous préfériez le lance-flammes ou la précision du sniper, c'est vous de voir en utilisant vos compétences efficacement pour stopper vos ennemis dans leur élan. Ceci est valable dans les missions de base, comme dans les missions quotidiennes.



La réalisation est, comme toujours, superbe, tout comme l'ambiance prenante et envoûtante à souhait.



Les caractéristiques de Junkworld :

16 types de tours, chacune ayant des compétences spéciales, permettant aux joueurs de déployer des défenses variées.

16 tactiques à déployer, allant de l'utilisation de poubelles comme armures à des machines créant des tourbillons pour assommer les ennemis.

9 héros à commander, à améliorer pour renforcer leur puissance et débloquer de nouvelles capacités.

4 terrains hostiles différents, chacun présentant ses propres défis.

80 niveaux difficiles qui mettront à l'épreuve les compétences des joueurs.

Des défis et des quêtes permettant de gagner des récompenses.

La recherche d'œufs de Pâques (easter eggs) et la réalisation de succès spéciaux.

La possibilité d'étudier les ennemis et leurs faiblesses grâce aux informations fournies par les éclaireurs.

En résumé, Junkworld offre une expérience de tower defense captivante dans un univers post-apocalyptique, où la stratégie et la créativité sont essentielles pour mener à bien chaque bataille. À jouer sans surcoût pour tous les abonnés à Apple Arcade sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac.

Télécharger le jeu Junkworld TD