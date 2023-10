ConcernedApe dévoile un peu plus son RPG Haunted Chocolatier

Depuis sa révélation en 2021, le créateur de Stardew Valley, Eric Barone de ConcernedApe, n'avait plus vraiment donné de nouvelles de son prochain RPG de simulation, Haunted Chocolatier. Aujourd'hui, pour fêter son million d'abonnés sur X, il a publié quatre nouvelles captures d'écran du jeu.

Haunted Chocolatier est très attendu

Celui qui ne devrait pas perdre les fans Stardew Valley avec un style graphique proche n'est pour l'heure confirmé que sur PC, mais le développeur a précisé qu'il vise bel et bien "toutes les plateformes majeures", donc forcément l'iPhone et l'iPad. D'ailleurs, Stardew Valley a connu un fort succès sur mobile et plus récemment dans sa version "+" pour Apple Arcade.



Découvrez les captures d'écran de Haunted Chocolatier ci-dessous :

Haunted Chocolatier est évidemment développé par le seul Eric Barone, mais ce dernier se fera aider pour la traduction et les portages sur consoles. Haunted Chocolatier sera également auto-publié, c'est-à-dire sans passer par un éditeur. On apprécie en tout cas la tournure qu'il prend, avec ce qui semble être un bel hommage à des jeux comme les premiers Zelda.

Reste que le jeu n'a toujours pas de date de sortie, et sachant que Stardew Valley est toujours soutenu avec une mise à jour majeure en préparation, on peut facilement tabler sur 2024. Si vous n'avez pas encore joué à Stardew Valley, c'est le moment de vous frotter à l'un des meilleurs jeux du genre "Farm Simulator".

