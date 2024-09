Apple corrige le bug du Wi-Fi avec iOS 17.1.2 et lance macOS 14.1.2

Avant la prochaine mise à jour majeure du cycle iOS 17, soit iOS 17.2, Apple déploie une version intermédiaire et corrective : iOS 17.1.2. Cette nouvelle mise à jour n'apporte aucune nouveauté, mais elle est tout de même indispensable. Côté Mac, une nouvelle version est également disponible.

À télécharger rapidement sur l'iPhone

En tant que mise à jour mineure, iOS 17.1.2 ne propose que des corrections de bugs. Malgré plusieurs versions depuis la sortie d'iOS 17, il reste quelques problèmes gênants pour les utilisateurs, comme les déconnexions Wi-Fi, la chute de la batterie la nuit ou encore des petits soucis liés aux notifications push, à HomeKit, et plus encore.



iOS 17.1.2 est la deuxième mise à jour de correction de bogues pour l'iPhone ce mois-ci après iOS 17.1.1, qui a corrigé un problème de charge sans fil dans les voitures BMW affectant la gamme iPhone 15, et un problème empêchant le widget de l'application Météo d'afficher une icône de neige.



Apple a également corrigé deux failles :

Le traitement du contenu web peut divulguer des informations sensibles. Apple a eu connaissance d'un rapport indiquant que ce problème pouvait être exploité avec des versions d'iOS antérieures à iOS 16.7.1.



Le traitement de contenu web peut conduire à l'exécution de code arbitraire. Apple a eu connaissance d'un rapport indiquant que ce problème pourrait avoir été exploité avec des versions d'iOS antérieures à iOS 16.7.1.

Comment installer la mise à jour ?

Pour installer la mise à jour, assurez-vous d'avoir sauvegardé vos données (on ne sait jamais) et d'avoir au moins 50 % de batterie. Ensuite, rendez-vous dans l'application Réglages > Général > Mises à jour logicielle.

iOS 17.2 dans quelques semaines

Après iOS 17.1.2, Apple devrait publier iOS 17.2, qui est en phase de test bêta depuis environ un mois. La mise à jour est bien plus intéressante avec de nouvelles fonctionnalités comme l'arrivée de l'application Journal d'Apple, la prise en charge de l'enregistrement vidéo spatial sur les modèles iPhone 15 Pro, une option "Traduire" pour le bouton Action, la possibilité pour les abonnés d'Apple Music de collaborer sur des listes de lecture, une option de sécurité de vérification de la clé de contact iMessage pour les personnes très connues, des widgets Météo et Horloge supplémentaires, et bien d'autres choses encore.

Les utilisateurs macOS aussi concernés par une mise à jour

Apple a publié en même temps macOS 14.1.2 pour les utilisateurs de Mac éligibles à Sonoma, la mise à jour s'installe dans les Réglages Système. Comme pour iOS 17.1.2, elle vous apportera une meilleure stabilité et des corrections de bugs.