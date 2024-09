Les clavier, souris et trackpad d'Apple passeraient à l'USB-C début 2024

La rumeur à propos des accessoires Mac fait son retour. Après Mark Gurman de Bloomberg, c'est le leaker "Instant Digital" sur le réseau chinois Weibo qui suggère que les trois périphériques d'Apple passeront du Lightning à l'USB-C au printemps prochain. On ne sait pas si les accessoires subiront d'autres changements que le nouveau port de charge.

Magic Mouse, Magic Keyboard et Magic Trackpad bientôt mis à jour

Les Magic Mouse, Magic Keyboard et Magic Trackpad n'ont pas changé depuis leur dernière mise à jour majeure en octobre 2015, seuls les câbles tressés et de nouvelles options de couleur sont apparu avec l'iMac M1 de 24 pouces. Apple a également lancé un clavier doté d'un bouton Touch ID en 2021.

Alors que la Magic Mouse tient environ un mois entre deux charges, la position du port Lightning sous l'accessoire a été maintes et maintes fois critiqué, à juste titre. Son emplacement empêche la souris d'être utilisée pendant la recharge. Apple doit absolument faire un effort sur ce point.



Malgré les rumeurs suggérant que le passage à l'USB-C de ces accessoires interviendrait avec la sortie des nouveaux iMac M3 de la société en octobre dernier, aucun changement de ce type n'a eu lieu et les trois accessoires continuent d'arborer un port Lightning pour le chargement et l'appairage. Ce sont les derniers appareils à être vendus avec cette prise propriétaire, si l'on fait fi des anciens iPhone encore au catalogue. L'ensemble de la gamme iPhone 15, tous les modèles d'iPad de dernière génération, la télécommande Siri pour Apple TV, les AirPods Pro 2 2023 et le nouvel Apple Pencil sont désormais dotés d'un port USB-C.



Reste donc à patienter jusqu'au printemps, qui s'étend officiellement de mars à mai. Une mise à jour des différents accessoires Mac "Magic" au cours de cette période serait inhabituelle, étant donné que l'iMac a été rafraîchi seulement six mois plus tôt, mais ce n'est pas exclu. Selon les rumeurs, Apple prévoit plusieurs sorties de produits pour le printemps, notamment de nouveaux iPad Pro et iPad Air, un MacBook Air M3, et potentiellement son casque Vision Pro.



"Instant Digital" a souvent vu juste ces derniers temps. Il a signalé le coloris jaune de l'iPhone 14 avant tout le monde, les vidéos spatiales sur l'iPhone 15 Pro et le rafraîchissement mineur de l'Apple Watch Series 9. Il s'est par contre trompé sur l'iPad Air 6 qu'il annonçait pour octobre 2023.