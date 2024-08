Une batterie à plus forte densité pour l'iPhone 16 Pro Max

Selon une nouvelle rumeur, Apple utilisera des cellules de batterie à densité énergétique accrue dans l'iPhone 16 Pro Max, ce qui devrait logiquement se traduire par une plus grande autonomie. Sauf si la firme décide de réduire la taille de la batterie pour libérer de l'espace pour d'autres composants.



Alors que la production en série de la gamme iPhone 16 devrait débuter le mois prochain, pour un lancement en septembre, les fuites se multiplient autour de la taille d'écran, des appareils photo et donc de la batterie.

Un boîtier en acier inoxydable pour la batterie

Dans son dernier rapport sur la chaîne d'approvisionnement, Ming-Chi Kuo indique que la densité énergétique (Wh/kg) des cellules de la batterie de l'iPhone 16 Pro Max augmentera, ce qui « présente l'avantage d'une autonomie plus longue avec la même taille de batterie ou d'une taille de batterie plus petite avec la même autonomie ».

Pour éviter la surchauffe de la batterie, Apple utilise pour la première fois un boîtier en acier inoxydable comme solution thermique.



L'acier inoxydable n'est pas aussi efficace que l'aluminium pour dissiper la chaleur, mais il est plus robuste et moins sensible à la corrosion. L'utilisation d'un carcan de batterie en acier inoxydable réduit également la difficulté de retirer la batterie, ce qui aidera Apple à se conformer aux exigences de l'Union européenne en matière de remplacement des batteries de téléphones portables à l'avenir.



Si vous aimez les détails, Kuo ajoute que Sunway serait l'un des principaux fournisseurs de boîtiers de batterie en acier inoxydable. Si la production de masse de cette nouvelle batterie se déroule bien, notre analyste préféré pense qu'elle sera adoptée pour tous les modèles d'iPhone 17 l'année prochaine.



En juin dernier, une rumeur laissait entendre que les modèles iPhone 16 Pro utiliseraient des batteries empilées, ce qui permettrait d'augmenter la capacité et la durée de vie, mais M. Kuo ne mentionne pas cette technologie dans son étude. Apple devrait présenter le prochain iPhone 16 Pro Max, ainsi que les trois autres variantes moins chères, vers la mi-septembre. On dénombre environ 10 nouveautés pour l'iPhone 16 Pro, dont de nouveaux coloris, une taille d'écran augmentée de 0,2 pouces, une puce A18 Pro, un appareil photo amélioré, le Wi-Fi 7 ou encore un nouveau bouton "capture". Vous pouvez lire le reste en cliquant sur le lien de l'article en question.