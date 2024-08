Google complexifie le sideloading sur Android

Alors qu'Apple s'est enfin ouverte au sideloading de manière officielle cette année, du moins en Europe avec iOS 17.4, Google semble prendre le chemin inverse.



Dans le cadre de ses efforts pour réduire le poids des applications, chose qu'Apple a déjà effectué par le passé, Google a complexifié le processus d'installation hors Play Store (sideloading) des APK Android.

Le format AAB en cause

Google a annoncé le format Android App Bundle (AAB) lors de l'I/O 2018 et l'a rendu obligatoire pour les nouvelles applications en 2021. Les développeurs créent leurs applications sous forme de paquets, qui contiennent divers fichiers pour différentes tailles d'écran, langues, architectures CPU et versions d'Android. Plutôt que de télécharger les bundles complets, Google Play, comme l'App Store depuis iOS 9, ne télécharge que les parties nécessaires pour que les applications fonctionnent de manière optimale sur un appareil particulier, économisant ainsi de l'espace de stockage. De plus, Google Play gère automatiquement ce processus une fois que le AAB est téléchargé.

Bien que la plupart des applications soient livrées aux appareils de manière optimisée, Google Play avait également la capacité de créer des APKs complets à partir des fichiers AAB. Ces fichiers étaient pratiques pour partager des applications ou des mises à jour avec d'autres personnes, que ce soit localement ou via des services comme APKMirror.

Justement, selon Artem Russakovskii d'APKMirror, "Google a soudainement arrêté de générer des APKs complets pour de nombreuses applications, et seuls les bundles seront désormais disponibles."

Avant l'introduction des bundles d'applications Android, les "gros" APKs étaient la norme. Google a expliqué la différence en 2018 :

[...] vous pouvez créer et versionner plusieurs APKs pour chaque configuration d'appareil dans une seule version. Cela devient rapidement ingérable lorsque vous voulez optimiser pour les tailles d'écran, les architectures CPU, cibler à la fois le 32 bits et le 64 bits, etc. Vous pouvez finir par créer des centaines d'APKs pour chaque version. C'est une galère, et la plupart des développeurs ne le font pas. Beaucoup mettent tout dans un seul 'fat' APK, et les utilisateurs se retrouvent avec du contenu non utilisé et dupliqué sur leur appareil.

Quel impact pour les utilisateurs ?

Vous l'aurez compris, pour les utilisateurs qui installent uniquement des applications depuis le Play Store, il n'y a pas d'impact. Mais pour les autres, c'est une toute autre histoire.

Effectivement, les APKs complets sont importants dès qu'on sort du cadre. Si vous aviez l'habitude de récupérer vos applications depuis un magasin alternatif ou de les installer directement via votre ordinateur — en utilisant le système d'installation de paquets d'Android (ADB) — vous allez devoir revoir votre pratique.



La décision de Google ne remet pas en cause la possibilité de recourir au sideloading, mais introduit une étape supplémentaire pour installer des applications à partir de ces sites, dans le meilleur des cas.

En regardant les propres applications de Google sur APKMirror (qui offrent des bundles sous forme de fichiers .apkm), les utilisateurs rencontrent encore des fat APKs. Ce n'est pas le cas pour les nouvelles applications, surtout celles des développeurs tiers. Une solution potentielle serait d'extraire les APK du Play Store, ce qui demande du temps et un tas d'appareils. Et ce n'est qu'hypothétique.



Le Play Store n'a aucune obligation de prendre en compte tout cela, mais Google est conscient du problème :

Les installations partielles d'applications téléchargées en dehors du Play Store — c'est-à-dire des applications qui ne sont pas installées via le Google Play Store et auxquelles il manque un ou plusieurs APKs nécessaires — échouent sur tous les appareils certifiés par Google et les appareils fonctionnant sous Android 10 (niveau API 29) ou supérieur. Lorsque vous téléchargez votre application via le Google Play Store, Google s'assure que tous les composants nécessaires de l'application sont installés.

Finalement, il faudra compter sur les développeurs pour qu'ils publient eux-mêmes des "fat" APK sur les magasins alternatifs, le système Android lui-même pouvant toujours les installer. Côté Apple, rappelons que les premiers App Store tiers sont AltStore et SetApp, en attendant des magasins comme Epic Games Store ou Xbox Mobile Store.