Attention, la batterie de la PSP peut prendre feu (même inutilisée)

De nombreux témoignages récents abondent sur les réseaux sociaux concernant une ancienne console portable Sony, notamment la PSP (PlayStation Portable), qui pourrait présenter un risque de surchauffe, voire de combustion spontanée. Ce problème est lié au gonflement de la batterie, un phénomène observé par de nombreux clients. Il suffit d'ouvrir le tiroir où elle est rangée pour vérifier.

Le succès actuel de consoles comme le Steam Deck a relancé l’intérêt pour les jeux portables, mais les anciens modèles comme la PSP peuvent poser des risques. Si vous possédez une PSP qui est restée longtemps inutilisée, il est fortement recommandé de vérifier l’état de la batterie. Des photos publiées montrent des batteries de PSP gonflées et fissurées, et dans certains cas, la pression exercée a même fait sauter le cache arrière de l’appareil, révélant une menace potentielle d'incendie. Les modèles Standard et Slim & Lite sont concernés.

C'est le compte @VioletOkami sur X qui a prévenu la communauté :

Do you own a PSP?



Pull the battery out and check if it is swelling. An alarming amount of PSP batteries are beginning to swell and even burst, causing fires.



I learned this and told my friend who has one. He pulled it out, and it was swelling.



Check yours, please.