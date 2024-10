La pub du Mac mini M4 personnifie le petit ordinateur

Comme pressenti depuis des semaines, Apple a officialisé le Mac mini M4, en présentant plusieurs évolutions marquantes. Pour appuyer son propos, la firme américaine a publié deux vidéos promotionnelles : une présentation approfondie de type "keynote" que l'on a vue tout à l'heure et un clip marketing plus court et bien plus décalé. L'occasion de découvrir cette petite bombe de 12 centimètres carrés d'une autre manière.

Une pub qui marque

Pour sa première publicité, Mac mini M4 s'offre une personnification, soulignant sa polyvalence et ses capacités innovantes. En fait, Apple reprend ce qu'elle avait mis en place pour son enceinte Beats Pill avec les "dudes".

Fort du precept de Steve Jobs, lui-même emprunté à Nike, le spot se concentre sur les cas d'utilisation plutôt que l'ordinateur lui-même. Ainsi, la vidéo de deux minutes met en avant les nombreuses capacités du Mac mini 2024, qui en font un appareil de choix pour de nombreuses tâches :

Un design compact et élégant : Le Mac mini M4 est nettement plus petit que les modèles précédents, puisqu'il ne mesure que 5 x 5 pouces (12,7 cm), ce qui le rend idéal pour une chambre ou tout autre espace restreint.

Connectivité améliorée : Avec des ports à l'avant et à l'arrière, y compris l'ajout de Thunderbolt 5 pour un transfert de données plus rapide (sur le M4 Pro), le nouveau design permet des connexions faciles pour les périphériques et les accessoires.

Des performances accrues pour les flux de travail créatifs : Grâce à la puce M4, le nouveau Mac mini offre un processeur 1,6 fois plus rapide et un GPU 1,5 fois plus rapide que la génération précédente, ce qui lui permet de gérer facilement les jeux, la photographie, le développement et le montage vidéo.

Intégration d'Apple Intelligence : Équipé de l'IA maison, le Mac mini permet désormais de travailler et d'interagir de manière plus intelligente, depuis les outils d'écriture avancés jusqu'à l'assistance personnalisée grâce à Siri. On notera d'ailleurs que Final Cut Pro intégrera bientôt l'IA pour générer des sous-titres pour les vidéos sans avoir à utiliser de logiciel supplémentaire.

Comme vous pouvez le constater, le Mac mini a été doté d'une sorte d'âme, lui permettant d'expliquer lui-même ce qu'il sait faire, tout en se déplaçant sur un bureau. Apple passe de plan en plan, nous montrant par exemple la différence de taille avec l'ancien modèle, la connectique complète pour tout type d'utilisateurs (avec un tas d'accessoires) et quelques logiciels en train de tourner.



Une nouvelle approche marketing originale, mais a priori sans controverse, contrairement à celle de l'iPad Pro M4 qui avait heurté certaines âmes. En 2024, l'humour a parfois du mal à passer.



Disponible dès maintenant en précommande à partir de 699 €, le Mac mini M4 sera officiellement lancé le vendredi 8 novembre, aux côtés des iMac M4 et MacBook Pro M4, attendus pour demain.