Pas de Wolfs 2 sur Apple TV+ à cause de l’attitude d’Apple

Malgré le succès de la comédie d’action Wolfs, devenue le film le plus regardé de l’histoire d’Apple TV+, il n’y aura pas de Wolfs 2, en tout cas pas chez Apple.



Dans une interview accordée à Deadline, le réalisateur Jon Watts a révélé qu’il avait lui-même décidé d’annuler la suite en raison d’une perte de confiance envers Apple. Watts a critiqué la firme américaine pour avoir, sans consultation préalable, pris la décision de dernière minute de réduire la sortie cinéma promise du film à une sortie limitée d’une semaine, suivie de sa diffusion en streaming sur Apple TV+.

Apple a choqué Jon Watts

Watts a également exprimé sa frustration face au fait qu’Apple ait ignoré sa demande de ne pas mentionner une suite dans son communiqué de presse. « J’ai montré à Apple le montage final de Wolfs au début de l’année », a-t-il déclaré à Deadline.

Ils étaient extrêmement enthousiastes et m’ont immédiatement demandé de commencer à écrire une suite. Mais leur changement de dernière minute, passant d’une sortie cinéma large à une sortie en streaming, a été une surprise totale, sans aucune explication ni discussion. Je n’ai été informé que moins d’une semaine avant l’annonce officielle.

Il a ajouté :

J’étais complètement choqué et je leur ai demandé de ne pas inclure dans leur communiqué l’information selon laquelle j’écrivais une suite. Ils ont ignoré ma demande et l’ont annoncée quand même, apparemment pour donner une image positive de leur pivot vers le streaming. J’ai donc rendu discrètement l’argent qu’ils m’avaient avancé pour la suite.

Bien qu’il ait salué l’équipe du film et se soit dit fier du résultat final, Watts a conclu : « La vérité, c’est qu’Apple n’a pas annulé la suite de Wolfs – c’est moi qui l’ai fait, parce que je ne leur faisais plus confiance en tant que partenaire créatif. »

Une déception pour les fans

Apple avait initialement célébré Wolfs comme un immense succès, annonçant en août qu’une suite était en préparation. Matt Dentler, responsable des longs métrages chez Apple, avait déclaré que la société était « ravie de voir les fans accueillir le film alors que nous commençons à travailler avec Jon sur la suite ».



Wolfs, avec Brad Pitt et George Clooney dans les rôles de rivaux contraints de collaborer pour couvrir un crime médiatisé, est sorti dans certains cinémas le 20 septembre avant d’être disponible en streaming sur Apple TV+ une semaine plus tard. Le film met également en vedette Amy Ryan, Austin Abrams, Poorna Jagannathan et Zlatko Burić.



Jon Watts, connu pour avoir réalisé la trilogie Spider-Man du Marvel Cinematic Universe, reste l’un des réalisateurs les plus courtisés d’Hollywood. Il ne fait aucun doute qu’il trouvera de quoi produire la suite.