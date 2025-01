Apple TV+ ignoré aux Oscars 2025

Les temps sont compliqués pour Apple TV+. Alors que ses films sont majoritairement boudés au cinéma, on apprend maintenant qu'aucun n'a été retenu pour la prochaine cérémonie des Oscars qui se déroulera le 3 mars prochain. 2024 reste tout de même une belle année pour Apple TV+ avec plusieurs films et séries populaires.

Les Oscars tournent le dos à Apple TV+

Les nominations pour la 97ᵉ cérémonie des Oscars ont été annoncées, et Apple TV+ n’a reçu aucune nomination pour ses films sortis en 2024. Malgré le succès antérieur avec “CODA”, qui avait remporté l’Oscar du meilleur film en 2022, les productions récentes d’Apple n’ont pas réussi à capter l’attention de l’Académie cette année.

Parmi les films potentiellement éligibles figuraient “Blitz” de Steve McQueen, le documentaire “The Last of the Sea Women”, “Fancy Dance”, “Fly Me to the Moon” et “Wolfs”. Cependant, aucun de ces titres n’a été retenu lors des nominations.

Cette absence de reconnaissance pourrait s’expliquer par un changement de stratégie chez Apple, qui semble désormais privilégier des films destinés au grand public plutôt que des œuvres spécifiquement conçues pour les récompenses cinématographiques. Par exemple, le prochain film sur la Formule 1, doté d’un budget conséquent, illustre cette nouvelle orientation vers des blockbusters estivaux.

Malgré cette situation, l’année 2024 a été riche en productions cinématographiques de qualité. Voici une sélection des meilleurs films sortis cette année :

“Dune : Deuxième partie” : la suite tant attendue de l’épopée de science-fiction réalisée par Denis Villeneuve, poursuivant l’histoire de Paul Atreides.

: la suite tant attendue de l’épopée de science-fiction réalisée par Denis Villeneuve, poursuivant l’histoire de Paul Atreides. “Furiosa : Une saga Mad Max” : préquelle de la célèbre franchise, ce film de George Miller explore les origines du personnage de Furiosa.

: préquelle de la célèbre franchise, ce film de George Miller explore les origines du personnage de Furiosa. “La Zone d’intérêt” : un drame historique poignant de Jonathan Glazer, se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale.

: un drame historique poignant de Jonathan Glazer, se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale. “Pauvres Créatures” : une comédie dramatique fantastique réalisée par Yórgos Lánthimos, mettant en vedette Emma Stone.

: une comédie dramatique fantastique réalisée par Yórgos Lánthimos, mettant en vedette Emma Stone. “Le Comte de Monte-Cristo” : adaptation ambitieuse du classique d’Alexandre Dumas, réalisée par Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte.

Source